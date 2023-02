Ring Intercom: Gegensprechanlage mit Fernzugriff erstmals für 49 Euro

Nur drei Monate nachdem Amazon die smarte Gegensprechanlage Ring Intercom in den hiesigen Markt eingeführt hat, wird die Sprechanlagen-Erweiterung mit Fernzugriff heute erstmals für nur 49 Euro angeboten. Damit liegt das Intercom-Modul nicht nur deutlich unter seinen Listenpreis von 129 Euro, sondern halbiert heute sogar den damaligen Einführungspreis.

Öffnen und sprechen von unterwegs

Ring Intercom verbindet vorhandene Gegensprechanlagen mit dem WLAN und ermöglicht anschließend den Zugriff auf diese über die offiziellen Ring-Applikation. Läuten Besucher an der Haustür, klingelt fortan auch die Ring-App. Anwender haben dann die Möglichkeit den Summer aus der Ferne zu betätigen oder mit den Besuchern vor der Haustür zu sprechen.

Laut Amazon ist die Ring Intercom mit den meisten Gegensprechanlagen kompatibel. Anwender mit Interesse an der Zugangssteuerung sind jedoch dazu aufgerufen die Kompatibilitätsprüfung zu durchlaufen. Spuckt diese ein positives Ergebnis aus kann die Ring Intercom in Eigenregie installiert werden. Hierfür sollten laut Hersteller rund 45 Minuten eingeplant werden, was uns etwas großzügig erscheint. Den Rezensenten der smarten Gegensprechanlage nach zu urteilen sollten 10 Minuten ausreichen.

Plus Echo Dot für 10 Euro

Die Stromversorgung der Ring Intercom erfolgt über einen integrierten Akku. Eine direkte Anbindung an Alexa, um das Gebäude auch per Sprachkommando zu aktivieren, ist möglich. Wer zu Hause noch keinen Echo-Lautsprecher hat, bekommt in diesem Bundle den neuesten Echo Dot der 5. Generation für einen Aufpreis von nur 10 Euro mit dazu.

Freigabe für Amazon-Lieferungen

Wer möchte kann mit der Ring Intercom zudem eine automatische Freigabe für Amazon-Lieferungen einrichten, die kooperierenden Zustellern die Tür öffnet um Pakete abzulegen. Diese können jede Entlastung bekanntlich gut gebrauchen:

Die Funktion kann, muss aber nicht aktiviert werden und wird auf diese Info-Seite beschrieben.