RICOH fi-8040: Neuer PFU-Dokumentenscanner mit Touchscreen

Diese können mit dem RICOH fi-8040 dann 40 Seiten pro Minute scannen und dies mit einer optischen Auflösung von bis zu 600 dpi wahlweise in Farbe, in Graustufen oder rein Schwarzweiß machen. Der neue Dokumentenscanner unterstützt die Standardgrößen A4, A5, A6, B5, B6, Visitenkarte, Postkarte, Letter und Legal, kann aber auch mit A3-Formaten umgehen, die jedoch geknickt in den Scanner eingeführt werden müssen.

Wer in den vergangenen Jahren im Markt für einen zuverlässigen Dokumentenscanner war, der konnte mit dem Griff zu den ScanSnap-Modellen der Fujitsu-Tochter PFU wenig falsch machen. Die Schreibtisch-Geräte digitalisierten auch größere Dokumentenmengen in kürzester Zeit, kamen mit guter Software-Unterstützung für macOS und lieferten nicht nur gute Bildauflösungen sondern zusätzlich auch eine einwandfreie Texterkennung.

