EPUB Viewer: Ein schlichter EPUB-Betrachter für den Mac

Wer auf dem Mac eine EPUB-Datei per Doppelklick öffnet, der kopiert diese automatisch in die Bibliothek der von Apple bereitgestellten Bücher-App, in der das elektronische Buch dann auch gelesen werden kann.

Dies ist einerseits praktisch, da die Bücher so alle an einem Ort landen, kann andererseits aber auch für Unordnung sorgen, etwa wenn eben nicht jedes einmal geöffnete Buch auch auf ewig im persönlichen E-Book-Archiv verbleiben soll.

Apples Alleskönner Vorschau öffnet leider keine EPUB-Dateien. Drittanbieter-Apps sie häufig entweder schwerfällig und überladen wie Calibre oder hegen selbst ebenfalls den Anspruch alle geöffneten E-Books in eigenen Mediatheken zu sichern, Yomu ist ein solcher Kandidat.

EPUB Viewer Pro zeigt nur an

Dies bringt uns zu der kostenfrei erhältlichen Mac-Applikation EPUB Viewer Pro. Ein Download der leider keinen Schönheitspreis verdient hat, dafür aber genau das anbietet, was wir von Vorschau erwartet hätten.

Eine schlichte, flinke Applikation, die EPUB-Dateien anzeigen kann und die Navigation in diesen ermöglicht. Im Bildschirmfoto könnt ihr die nur 4 Megabyte kleine App dabei zuschauen, wie diese die aktuelle EPUB-Ausgaben der Wochenzeitung DIE ZEIT öffnet.

Konvertiert auf Knopfdruck in PDF

Mit Hilfe der Seitenleiste lässt sich hier schnell zwischen allen Artikeln hin und her springen – über die „Convert to PDF“-Taste kann das gesamte EPUB binnen weniger Sekunden in eine PDF-Datei verwandelt werden.

Einzig die Suchfunktion stört uns im EPUB Viewer noch. Diese kann, wie ein Browser, nur die aktuell geöffnete Seite durchsuchen und ist leider nicht in der Lage eure Sucheingaben im Volltext des geöffneten EPUB-Dokumentes auszumachen.

Dennoch: Zum schnellen Hineinlesen in neue Dokumente bietet sich der EPUB Viewer als schlanke Alternative zur Bücher-App an. Die Anwendung steht im Mac App Store zum Download bereit.