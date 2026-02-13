ifun.de — Apple News seit 2001. 45 716 Artikel

Einfache Funkübertragung mit Full-HD

Zur Bildübertragung: UGREEN bringt drahtloses USB-C-zu-HDMI-„Kabel“
Der Zubehörhersteller UGREEN erweitert sein Angebot um ein kabelloses Übertragungssystem, das Bildsignale von USB-C-Geräten drahtlos an Monitore oder Fernseher weiterleitet. Das Set besteht aus einem USB-C-Sender und einem HDMI-Empfänger und richtet sich an Nutzer, die Inhalte ohne Kabelverbindung präsentieren oder spiegeln möchten.

Ugreen Sender Monitor

Sender und Empfänger können bis zu 50 Meter überbrücken

Unterstützt wird eine Auflösung von bis zu 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Niedrigere Auflösungen werden automatisch angepasst, sodass auch ältere Displays genutzt werden können.

Funkübertragung mit Full-HD

Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger erfolgt über das 5,8-GHz-Frequenzband. Laut Hersteller soll so eine stabile Übertragung über Entfernungen von bis zu 50 Metern möglich sein, sofern keine massiven Hindernisse im Weg stehen.

Iphone Als Sender

Der Sender haftet magnetisch auf der iPhone-Rückseite

Die Technik arbeitet ohne Einbindung eines vorhandenen WLAN-Netzes und ohne zusätzliche Apps. Das Bildsignal wird direkt vom angeschlossenen Gerät übertragen. Dadurch eignet sich das System unter anderem für Besprechungsräume, Schulungen oder den Einsatz im privaten Umfeld, wenn Bildschirme flexibel angesteuert werden sollen.

Einfache Einrichtung und Stromversorgung

Die Inbetriebnahme erfolgt nach einfachem Plug-and-Play-Prinzip. Der HDMI-Empfänger wird mit dem Anzeigegerät verbunden und über USB-C mit Strom versorgt. Anschließend wird der Sender an iPhone, MacBook oder iPad angeschlossen. Die Kopplung startet automatisch. Über eine Taste am Sender lässt sich zwischen Spiegelmodus und erweitertem Desktop wechseln. So kann entweder derselbe Bildinhalt angezeigt oder der Bildschirm erweitert werden.

Ugreen Sender Monitor Bento

Der USB-C-Sender unterstützt zusätzlich eine Stromversorgung mit bis zu 60 Watt nach dem Power-Delivery-Standard. Während der Bildübertragung können angeschlossene Geräte damit gleichzeitig geladen werden. Voraussetzung ist, dass das jeweilige Endgerät den DisplayPort Alternate Mode über USB-C unterstützt. Der Einführungspreis beträgt 79,99 Euro.

13. Feb. 2026 um 16:57 Uhr von Nicolas


