macOS Monterey und Safari 15 können 2FA-Verifizierungscodes erstellen

Apples ins Betriebssystem integrierter Passwortmanager will damit künftig separate Anwendungen wie den Google Authenticator oder Authy ersetzen. Nutzer von 1Password sind mit dieser Arbeitsweise bereits vertraut. Apples Passwortverwaltung ist künftig in der Lage, nicht nur das benötigte Kennwort auszuspucken, sondern auch zusätzlich nötigen 2-Faktor-Codes zu generieren und direkt ins Anmeldeformular einzubinden.

Die Passwortliste an sich gibt es ja schon länger in Safari, bislang hat das ganze allerdings einen eher spartanischen und lieblosen Eindruck gemacht. Mit macOS Monterey beziehungsweise Safari 15 wird nicht nur die Darstellung ein Stück eleganter, sondern es stehen euch auch ein paar mehr Funktionen zur Verfügung – darunter die Integration von Verifizierungscodes für 2-Faktor-Anmeldungen.

