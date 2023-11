RetinaCapture für Mac knipst Screenshots in 1x und 2x

Die kleine Mac-Anwendung RetinaCapture richtet sich an Entwickler, Gestalter und Grafiker und alle Mac-Nutzer, die häufiger mit Screenshots hantieren müssen und dabei vor einem Mac mit hochauflösendem Retina-Display sitzen. Bei Retina-Bildschirmen handelt es sich bekanntlich um Displays mit so hoher Pixeldichte, dass menschliche Betrachter mit normalem Abstand zum Monitor nicht mehr in der Lage sind, die einzelnen Bildpunkte zu erkennen.

Diese besitzen jedoch die Eigenschaft, verhältnismäßig große Bildschirmfotos auszugeben. Ein typisches Bildschirmfoto, das etwa auf Apples Studio Display aufgenommen wird, wiegt meist über fünf Megabyte und bringt es auf eine üppige Auflösung von 5120 px × 2880 px.

Hier setzt RetinaCapture an und bietet die Möglichkeit, Bildschirmfotos nicht nur im so genannten 2x-Format zu knipsen, sondern alternativ auch eine 1x-Version auszugeben. Zusammen mit dem Studio Display eingesetzt, produziert RetinaCapture so einen zweiten Schnappschuss mit 2560 px × 1440 px, der nur noch halb so viel Speicherplatz wie das hochaufgelöste Originalbild beansprucht.

RetinaCapture kann über die Mac-Menüleiste aufgerufen werden, besitzt aber auch ein eigenes Programmfenster, das die Auswahl zwischen Standard-, Retina- oder gleichzeitigen Doppelaufnahmen ermöglicht. Wie beim Standard-Bildschirmfoto-Tool können sich Anwender zwischen der Aufnahme des kompletten Displays, der zeitverzögerten Aufnahme, dem Abfotografieren von bestimmten Bildschirmausschnitten und der Erstellung von Bildschirmfotos ausgewählter Fenster entscheiden. Der 1x-Screenshot wird von macOS dabei mit der niedrigeren Auflösung pixelgenau neu erstellt und nicht skaliert.

Die so erstellten Bilder lassen sich in einem selbst gewählten Verzeichnis speichern oder können mit gedrückter Alt-Taste direkt in die Zwischenablage kopiert werden. Zum heutigen Black Friday wird die Mac-Applikation zum kostenfreien Download im Mac App Store angeboten.