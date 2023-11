Faire Vergütung für Künstler: Spotify verlässt ersten Markt

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify wird sich aus Uruguay zurückziehen und seine Dienste ab dem kommenden Jahr nicht mehr in Montevideo und im restlichen Land anbieten. Ausschlaggebend sind rechtliche Vorgaben, die von Streaming-Anbietern eine angemessene Vergütung der Künstler verlangen.

Spotify setzt damit um, was das Unternehmen vor Einführung der Gesetzesnovelle bereits im vergangenen Monat angedroht hatte. Bereits im Januar 2024 soll der Dienst schrittweise heruntergefahren werden, ab Februar 2024 wird Spotify sein Angebot in Uruguay komplett einstellen.

Stein des Anstoßes ist eine Formulierung im Rechtstext des sogenannten „Rendición de Cuentas“, das auf Initiative der Künstlervereinigung SUDEI (Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, zu Deutsch: Uruguayische Gesellschaft der darstellenden Künstler) verabschiedet wurde.

Hier heißt es nun, dass soziale Netzwerke und das Internet als Formate gelten würden, „für die der ausübende Künstler im Falle der Vervielfältigung eines Liedes Anspruch auf eine finanzielle Vergütung hat“. Der Rechtstext würde zudem ein „Recht auf faire und gerechte Vergütung“ formulieren.

Vorgaben, die bislang zwar noch nicht konkretisiert wurden, Spotify jedoch bereits zur Kontaktaufnahme mit dem verantwortlichen Kulturministerium motivierten. Die Vorgaben, so der Streaming-Anbieter, seien nicht hinnehmbar und würden einer zusätzlichen Abgabe für Streaming-Anbieter gleichkommen. Uruguay belegt Platz 53 der wichtigsten Musik-Märkte weltweit, im vergangenen Jahr wurden hier 13,2 Millionen Dollar Umsatz generiert, über 60 Prozent davon gingen an Musik-Streaming-Dienste wie Spotify.

Das Fachmagazin Musicbusiness Worldwide hat eine Stellungnahme des Musik-Streaming-Dienstes zum Rückzug aus Uruguay abgedruckt:

Ohne Klarheit über die Änderungen des Musikurheberrechts, die im Gesetz „Rendición de Cuentas“ von 2023 enthalten sind – und die bestätigen, dass alle zusätzlichen Kosten von den Rechteinhabern zu tragen sind – wird Spotify leider damit beginnen, seinen Dienst in Uruguay ab dem 1. Januar 2024 auslaufen zu lassen und bis Februar vollständig einzustellen, zum Nachteil der Künstler und Fans.

Spotify zahlt bereits fast 70 % jedes Dollars, den es mit Musik verdient, an die Plattenfirmen und Verlage, die die Rechte an der Musik besitzen und die Künstler und Songwriter vertreten und bezahlen. Jede zusätzliche Zahlung würde unser Geschäft unhaltbar machen. Wir sind stolz darauf, mit bisher mehr als 40 Milliarden Dollar ihr größter Umsatzträger zu sein. Und dank Streaming ist die Musikindustrie in Uruguay allein im Jahr 2022 um 20 % gewachsen.

Wir wollen den Künstlern weiterhin die Möglichkeit geben, mit den Hörern in Kontakt zu treten, und den uruguayischen Fans die Möglichkeit, ihre Musik zu genießen und sich von ihr inspirieren zu lassen. Änderungen, die Spotify dazu zwingen könnten, zweimal für dieselbe Musik zu zahlen, würden unser Geschäft, Künstler und Fans zu verbinden, unhaltbar machen und lassen uns leider keine andere Wahl, als in Uruguay nicht mehr verfügbar zu sein.