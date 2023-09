Aerial-Bildschirmschoner bekommt Konkurrenz vom Betriebssystem

Apple wird macOS Sonoma am morgigen Dienstag voraussichtlich am frühen Abend freigeben. Wer das Update installiert, kann künftig zwischen den in diesem Bereich vom Betriebssystem angebotenen Optionen und dem Leistungsumfang von Aerial wählen. Für ältere Betriebssysteme bleibt Aerial erstmal die erste Wahl für derartige Effekte.

Die Entwickler des Bildschirmschoners Aerial haben ihre Anwendung in Version 3.3.0 veröffentlicht und mit neuen Inhalten sowie diversen Fehlerbehebungen und Verbesserungen ausgestattet. Nichtsdestotrotz ist damit zu rechnen, dass ein Teil der Aerial-Nutzer sich künftig mit den in diesem Bereich erweiterten Bordmitteln von macOS Sonoma zufrieden gibt.

