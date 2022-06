HomeKit: Apples Home-App soll übersichtlicher werden

Im Anschluss an die Apple-Ankündigungen kam bei einigen Nutzern die Befürchtung auf, dass künftig nur noch Apple TV oder ein HomePod als HomeKit-Hub verwendet werden können. Apple hat im Rahmen seiner Kommunikation zwar an verschiedener Stelle tatsächlich nur diese beiden Geräte genannt und das iPad weggelassen. In der bereits verfügbaren Beta-Version von iPadOS 16 ist die entsprechende Einstellung „iPad als Steuerzentrale benutzen“ aber nach wie vor vorhanden, dementsprechend kann man hier wohl Entwarnung geben.

In Verbindung mit der Überarbeitung der Home-App hat Apple auch zugesichert, dass sich die Siri-Leistung bei der HomeKit-Steuerung verbessern soll, weil künftig auch sämtliche HomeKit-Anweisungen für Siri offline auf den Geräten ausgeführt werden. Apple hat die Offline-Funktion von Siri zwar schon für iOS 15 angekündigt, dies bislang aber nicht in allen Bereichen umgesetzt.

Ganz oben auf der Startseite der Home-App werden die dort bislang nicht sonderlich übersichtlich präsentierten Sensoren jetzt in eindeutige Kategorien aufgeteilt, die sich durch Antippen öffnen lassen. Zu guter Letzt bietet Apple mit den kommenden Updates dann auch spezielle Widgets an, mit deren Hilfe sich Sensorwerte und Statusmeldungen aus HomeKit direkt auf dem Start- oder Home-Bildschirm von Apple-Geräten anzeigen lassen.

Gesteigerte Aufmerksamkeit durch Apples Entwickler erfahren künftig auch die in HomeKit integrierten Kameras. So bietet der Startbildschirm der Home-App unter macOS Venture, iOS 16 und iPadOS 16 künftig prominent noch über den Szenen platziert einen eigenen Bereich, der bis zu vier der vorhandenen Kameras im Überblick zeigt. Von dort aus kann man direkt auf eine neue Kamera-Übersichtsseite mit den Live-Bildern aller installierten Kameras springen.

