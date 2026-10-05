RemoveMacAI: Apple-KI löschen und Speicherplatz freigeben

Wer Apple Intelligence auf dem Mac nicht verwendet, kann die dafür geladenen Modelle bislang nur mit einigem Aufwand wieder loswerden. Ein neues Werkzeug namens RemoveMacAI verspricht nun einen deutlich bequemeren Weg. Das Kommandozeilenprogramm deaktiviert die zugehörigen Funktionen, entfernt die lokalen Modelle und soll verhindern, dass macOS diese anschließend automatisch erneut herunterlädt.

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Anleitungen: Der Systemintegritätsschutz SIP bleibt aktiviert. Noch im September hatten wir beschrieben, dass sich mehrere Gigabyte an KI-Modellen bislang nur über einen Umweg entfernen ließen. Dafür musste der Mac in die Wiederherstellung gestartet und SIP vorübergehend abgeschaltet werden. RemoveMacAI nutzt stattdessen Apples eigenen Dienst zur Verwaltung der Modell-Dateien.

Konfigurationsprofil statt Eingriff ins System

Das Werkzeug installiert ein vom Anwender zu bestätigendes Konfigurationsprofil. Darüber werden Apples vorhandene Einschränkungen für Intelligence-Funktionen gesetzt und weitere Einstellungen erzwungen. Anschließend entfernt RemoveMacAI unter anderem die Foundation Models sowie Modelle für Bilderstellung, Genmoji, räumliche Fotos, die Bereinigung in Fotos und die Codevervollständigung in Xcode.

Auch Siri, Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen, ChatGPT-Erweiterung und verschiedene intelligente Funktionen werden deaktiviert. Die klassische Diktierfunktion bleibt dagegen erhalten. Wer einzelne Bereiche weiter nutzen möchte, kann diese beim Abschalten gezielt ausnehmen. Ein Trockenlauf zeigt auf Wunsch zunächst nur an, welche Änderungen vorgenommen würden.

Download-Sperre lässt sich wieder entfernen

Damit macOS die gelöschten Modelle nicht gleich wieder nachlädt, leitet das Profil deren Downloads auf einen geschlossenen lokalen Port um. Laut Projektbeschreibung auf GitHub bleibt diese Sperre auch nach Systemupdates bestehen. RemoveMacAI selbst soll keine Netzwerkverbindungen aufbauen und keine Daten erfassen.

Die Änderungen sind zudem reversibel. Wird das Profil entfernt beziehungsweise der Befehl zum Zurücksetzen ausgeführt, stellt das Werkzeug die vorherigen Einstellungen wieder her. Benötigt eine Funktion anschließend erneut ein Modell, lädt macOS dieses wieder herunter.

Das Programm setzt Apple-Prozessoren und macOS 27 voraus. Gerade für Anwender, die Siri AI ohnehin nicht einsetzen, kann das interessant sein. Apples neuer Assistent ist auf dem Mac zwar auch in der EU verfügbar, wird offiziell aber weiterhin nur auf Englisch unterstützt. Die übrigen Apple-Intelligence-Funktionen arbeiten dagegen größtenteils auch auf Deutsch.