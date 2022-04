Rekordumsatz: Apples März-Quartal lief so gut wie noch nie

In der Nacht zum Freitag hat Apple die Quartalszahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekanntgegeben. Apples Fiskalquartale liegen bekanntlich hinter denen des Kalenderjahres, entsprechend berücksichtigt der aktuelle Geschäftsbericht das Quartal das am 26. März 2022 endete.

25 Milliarden Dollar Profit

Und eben jener Geschäftszeitraum darf sich einmal mehr mit der Zusatzbezeichnung Rekordquartal schmücken. So konnte Apple in den vergangenen drei Monaten einen Rekordumsatz in Höhe von 97,3 Milliarden US-Dollar generieren und liegt damit satte 9 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Abzüglich der Ausgaben beläuft sich Apples Profit dabei auf sportliche 25 Milliarden Dollar.

Diese hat Apple unter anderem einem ordentlichen Umsatzzuwachs bei Mac zu verdanken. Während in vergleichbaren Vorjahreszeitraum noch 9,1 Milliarden mit MacBooks und Desktop-Rechnern umgesetzt wurden, waren es in den zurückliegenden drei Monaten 10,4 Milliarden. Und auch die Umsätze in der Services-Sparte, in der Apple Abo-Einnahmen, den Umsatz der hauseigenen Streaming-Dienste und das im App Store erwirtschaftete Geld verbucht, haben wieder deutlich zugelegt. Statt 16,9 Milliarden wie im zweiten Fiskalquartal des vergangenen Jahres konnte Apple in diesem Jahr 19,8 Milliarden in der Services-Sparte umsetzen.

Apple-Chef Tim Cook wertet die erwirtschafteten Rekordergebnisse dieses Quartals als Beweis für den unermüdlichen Fokus Apples sich voll auf „Innovation und unsere Fähigkeit, die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu entwickeln“ zu konzentrieren. Man freue sich über die starken Kundenreaktion auf die angebotenen Produkte sowie über die Fortschritte, die man bei den Anstrengungen mache, die gesamte Lieferkette bis 2030 klimaneutral arbeiten zu lassen.