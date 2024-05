Vor dem Event: Das ist Apples aktuelles iPad-Lineup

Morgen gegen 16:00 Uhr deutscher Zeit veranstaltet Apple sein „lass dich frei“-Event, auf dem der US-Konzern wahrscheinlich mehrere neue iPad-Modelle vorstellen wird.

Orientiert sich Apple am üblichen Ablauf, dann wird Cupertino seinen Onlinestore wenige Stunden vor dem Beginn des Events vom Netz nehmen und damit auch die aktuelle Vergleichsübersicht der angebotenen iPad-Modelle.

Dies ist direkt nach der Vorstellung der neuen Geräte immer etwas ärgerlich, da man als potenziell interessierter Kunde ja genau jetzt vergleichen will, was sich zwischen den neuen Geräten und den bis gestern verfügbaren Altgeräten geändert hat. Sowohl in technischer Hinsicht als auch in Sachen Preis und Ausstattung.

Damit wir morgen alle noch mal nachschlagen können, haben wir euch im Folgenden eine Grafik mit dem Gerätevergleich der sechs aktuellen Modelle angeheftet.

Startpreise von 429 bis 1449 Euro

Berücksichtigt man lediglich deren WLAN-Varianten, reichen die jeweiligen Startpreise derzeit von 429 Euro (für das iPad der 9. Generation) bis hin zu 1449 Euro für das 12,9 Zoll große iPad Pro der 6. Generation.

In der Übersicht lässt sich auch die Ausrüstung der unterschiedlichen Tablets noch mal gut untereinander vergleichen. Neu verpackt kann man bei Apple derzeit sowohl ein Modell mit dem A13- als auch ein Modell mit dem A14- oder dem A15-Chip bestellen und hat zudem Zugriff auf den M1- und den M2-Prozessor.

Derzeit überwiegen noch die Geräte mit Touch ID in Home-Taste und oberer Taste – was die Kompatibilität mit dem Apple Pencil und auch mit Apples Zusatztastaturen angeht, tanzen alle sechs Modelle wild durcheinander.

Die Speicherausstattungen reichen aktuell von 64 Gigabyte bis hin zu 2 Terabyte in Sachen Gewicht geht es von 300 bis fast 700 Gramm.

Was auch immer der morgige Nachmittag bringt, die Referenz zum heutigen Stand der Dinge dürfte beim Einordnen der Neuveröffentlichungen hilfreich sein.