Readly mit weiteren Zeitungen: „Der Standard“ und „Independent“ neu

Die Zeitschriften-Flatrate Readly hat ab sofort auch österreichische und britische Tageszeitungen im Angebot. Die inhaltliche Erweiterung ist insbesondere mit Blick auf den hierzulande häufig gelesenen und nun auch über Readly erhältlichen „Der Standard“ aus Wien für deutsche Leser interessant. Ebenfalls neu mit dabei sind der „Independent“ und der „Evening Standard“ aus London.

Wir haben Readly im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt. Mittlerweile stehen darüber zum Monatspreis von 9,99 Euro mehr als 5.000 Magazine mit rund 120.000 Ausgaben sowie ausgewählte Tageszeitungen zum Abruf bereit. Das Experiment Tageszeitungen begann im vergangenen Jahr mit verschiedenen Axel-Springer-Veröffentlichungen und wurde offiziell als „Test“ gekennzeichnet. Die Tagesausgabe der „Bild“ ist mittlerweile auch verschwunden, lediglich die Wochenzeitungen des Axel-Springer-Verlags stehen über Readly noch zum Abruf bereit. Unterm Strich liegt der Schwerpunkt des Angebots aber weiterhin auf einer Zeitschriften-Flatrate mit fünf eigenständigen Nutzerprofilen.

Mit Blick auf das vergangene Jahr berichtet Readly von weltweit rund 83 Millionen gelesenen digitalen Magazin-Ausgaben. Damit habe man sich gegenüber dem Vorjahr um fast 40 Prozent steigern können.

Die Nutzung ist wahlweise per App oder im Webbrowser möglich, sämtliche Titel lassen sich für die Offline-Nutzung lokal speichern. Im Testabo bietet Readly den ersten Monat für Neukunden zum Preis von 0,99 Euro an. Ein Abo solltet ihr übrigens grundsätzlich nur über die Webseite des Anbieters abschließen, bei Abschluss über die App fällt für den In-App-Kauf der erhöhte Preis von 11,99 Euro an.