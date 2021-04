Readdle: Documents-App läuft jetzt auch auf M1-Macs

Die kostenfreie Dokumenten-Verwaltung Documents etablierte sich auf iPhone und iPad in einer Zeit, in der Apple noch keine Dateien-App bereitstellte. Damals besetzte der Gratis-Download eine Nische und half Anwendern nicht nur dabei eigene Medien-Dateien auf Apples Mobilgeräten mitzuführen, sondern bot sich gleichzeitig auch als Betrachter für unterschiedlichste Formate an.

Mit Readdles Documents-App konnten und können MP3s gehört, PDFs gelesen und Bilder betrachtet werden. Nun lässt sich die Documents-App, die ihrerseits mit zahlreichen Cloud-Diensten sprechen kann, auch auf Apples aktuelle Macs mit Apples M1-Prozessoren laden, starten und einsetzen.

Anbindung an zahlreiche Cloud-Dienste

Anwender suchen dafür lediglich nach der entsprechenden Mobil-Anwendung im App Store und installieren diese auf ihrem Rechnern. Der Funktionsumfang ist anschließend mit dem der iPad-Anwendung vergleichbar. Documents bietet euch auf auf dem Mac einen Raum für Dokumente, integriert einen schlichten Browser und kann an Dienste wie Dropbox, Apples iCloud Drive, Box, One Drive, Google Drive und beliebige FTP- und WebDAV-Server einbinden.

Grundsätzlich besteht auf dem Mac zwar kein Grund, seine Dateien in Documents zu verwalten, wer sich jedoch an die von Documents angebotenen Art und Weise des Datei-Managements gewöhnt hat, kann dieses nun auch auf dem Rechner genau so handhaben wir von iPhone und iPad bereits bekannt.

Auch VPN-Integration nutzbar

Aktuell merkt man der frisch veröffentlichten Version 7.8.0 zwar noch an, dass es sich um die iPad-Version der Documents-App handelt (der Foto-Zugriff wird nach dem Start als iPad-Fotomediathek bezeichnet) langfristig dürfte der Download jedoch weiter für den Einsatz auf dem Mac optimiert werden.

Praktisch ist die Möglichkeit der Mac-Installation schon jetzt für Nutzer der von Readdle angebotenen VPN-Option, die sich so auch auf dem Mac mit wenigen Mausklicks starten lässt.