Raspberry Pi warnt vor Update auf macOS Ventura

Bis es soweit ist, wäre ein möglicher Workaround, die Dateien direkt über das Terminal zu kopieren. Eine detaillierte Anleitung hierzu findet sich ebenfalls im aktuellen Blog-Eintrag der Entwickler. Zudem gibt es mittlerweile den Mac-Kurzbefehl Copy to RPI-RP2 , der es ermöglicht, UF2-Dateien mithilfe der per Rechtsklick erreichbaren Schnellaktionen direkt auf den Pico zu kopieren.

Das Team von Raspberry Pi rät Nutzern des Raspberry Pi Pico oder vergleichbaren, auf einem RP2040-Controller aufbauenden Boards davon ab, macOS Ventura zu installieren. Hintergrund ist die Tatsache, dass sich auch in der finalen Version des aktuellen Apple-Betriebssystems noch ein Finder-Fehler findet, der das Kopieren von Dateien auf ein am Mac gemountetes Pico-Volume per Drag-and-Drop verhindert.

