Arbeitsspeicher für 2027 bereits ausverkauft
RAM bleibt knapp: Schlechte Aussichten für Mac-Käufer
Die weltweite Knappheit bei Arbeitsspeicher dürfte deutlich länger anhalten als bislang angenommen. Laut einem Branchenbericht haben Samsung, SK Hynix und Micron ihre gesamten Produktionskapazitäten für DRAM und HBM für das Jahr 2027 bereits vergeben.
Die drei Unternehmen decken gemeinsam den weit überwiegenden Teil des globalen Speichermarkts ab. Kunden sollen dennoch nur 60 bis 70 Prozent der ursprünglich angefragten Mengen erhalten. Auch NAND-Speicher für SSDs und Smartphones wird knapper, ist aber noch nicht im gleichen Umfang ausgebucht.
KI-Server sichern sich große Kontingente
Verantwortlich ist vor allem der Ausbau von KI-Rechenzentren. Moderne Beschleuniger benötigen große Mengen besonders schnellen HBM-Speichers. Hersteller investieren daher bevorzugt in diese lukrativen Produkte, während weniger Kapazitäten für gewöhnlichen DDR- und LPDDR-Speicher übrig bleiben.
Die Marktforscher von TrendForce erwarten, dass die Nachfrage auch 2027 stärker wächst als das Angebot. SK-Hynix-Chef Kwak Noh-Jung bezeichnete das kommende Jahr bereits als den voraussichtlich schwersten Abschnitt der Speicherknappheit.
Apple dürfte besser abgesichert sein
Großkunden wie Apple sichern sich Komponenten üblicherweise über langfristige Lieferverträge. Der Konzern dürfte daher besser dastehen als kleinere Hersteller, kann sich den steigenden Einkaufspreisen aber nicht vollständig entziehen.
Die Folgen sind im Mac-Angebot bereits sichtbar. Apple hatte zuletzt mehrere Konfigurationen von Mac mini und Mac Studio mit größerem Arbeitsspeicher aus dem Verkauf genommen. Über die eingeschränkte Verfügbarkeit und langen Lieferzeiten haben wir im Mai berichtet.
Parallel wurden zahlreiche Macs im Juni deutlich teurer. Ob Apple die Aufpreise für größere Speicherausstattungen erneut anhebt, ist nicht bekannt. Mit kurzfristig sinkenden Preisen ist angesichts der bereits vergebenen Kapazitäten jedoch kaum zu rechnen.
Mehr RAM wird beim Mac noch wichtiger
Für Mac-Käufer ist die Entwicklung besonders ärgerlich, weil der gemeinsame Arbeitsspeicher bei Apple-Prozessoren fest mit dem System verbunden ist und sich nachträglich nicht erweitern lässt. Wer lokale KI-Modelle, umfangreiche Medienprojekte oder viele Anwendungen gleichzeitig nutzen möchte, muss die benötigte Ausstattung bereits beim Kauf auswählen.
Der aktuelle Engpass könnte Apple zugleich dazu bewegen, Basismodelle länger mit knapp bemessenem Speicher anzubieten oder leistungsfähigere Konfigurationen stärker zu verteuern. Die KI-Branche sorgt damit ausgerechnet dafür, dass Rechner für lokale KI-Anwendungen teurer und schwerer verfügbar werden.
Ist mir Latte. Hab mir 2022 in weiser Voraussicht 8 64gb Riegeln besorgt
Und jetzt? Wie helfen dir die bei einem iPhone oder MacBook?
Du bist ja Einer!
Zum Glück sind sinnlose Fake KI Videos auf Social Media auch in Zukunft gesichert.
Es ist schon manchmal verrückt, für was hier „Ressourcen“ rausgeballert werden, da stimm ich dir zu.
Oder jedes Schrottfoto auf Instagram nimmt Platz auf Festplatten weg.
Das eine verbraucht eben mehr, das andere weniger.
Hatte letztens ein Gespräch mit jemanden der in der Beschaffung für einen Großen Hersteller mit L arbeitet. Die gehen davon aus das sich das erst 2028 wieder mit der Verfügbarkeit beruhigt die Preise werden aber vermutlich bleiben. Tolle Aussichten sind das aktuell nicht.
Wenn dieser gesamte KI Hype wenigstens mal wissenschaftlich genutzt werden würde, sehe die Sache ja auch anders aus. Allerdings lässt sich damit wahrscheinlich nicht auf Einschlag Milliarden generieren. Es gibt genug wissenschaftliche Daten, die man durch KI aufarbeiten lassen könnte, um Forschungsprojekte voranzutreiben. Da denke ich nicht nur an Astronomie, sondern auch Biologie und vieles mehr auch Sachen, die da natürlich irgendwann mal in ein Produkt münden durften. Aber da liegt wahrscheinlich das Problem irgendwann. Es ist natürlich einfacher, damit Geld zu machen, wenn ich eine völlig sinnlose Funktion hochhalte, die eigentlich, wenn wir mal dreimal drüber nachdenkt, keine wirklich braucht. Aber damit kann man dann ja auch Milliarden verdienen. Solche sinnlosen Sachen wie keine Ahnung, virtuelle Chatbots, die man bei Facebook haben kann, mit dem man Freundschaft schließen kann oder sonstigen Müll braucht kein Mensch! Auch nicht wenn man da das Argument bringt von wegen Vereinsamung oder sowas. Da würde ich dann mal gucken, ob ich in unserer Gesellschaft was ganz gewaltig schief läuft!
Ich warte nur auf den großen Knall, mit dem die KI Blase platzen wird. Denn die Frage ist nicht ob, sondern wann sie platzt!