RAM bleibt knapp: Schlechte Aussichten für Mac-Käufer

Die weltweite Knappheit bei Arbeitsspeicher dürfte deutlich länger anhalten als bislang angenommen. Laut einem Branchenbericht haben Samsung, SK Hynix und Micron ihre gesamten Produktionskapazitäten für DRAM und HBM für das Jahr 2027 bereits vergeben.

Die drei Unternehmen decken gemeinsam den weit überwiegenden Teil des globalen Speichermarkts ab. Kunden sollen dennoch nur 60 bis 70 Prozent der ursprünglich angefragten Mengen erhalten. Auch NAND-Speicher für SSDs und Smartphones wird knapper, ist aber noch nicht im gleichen Umfang ausgebucht.

KI-Server sichern sich große Kontingente

Verantwortlich ist vor allem der Ausbau von KI-Rechenzentren. Moderne Beschleuniger benötigen große Mengen besonders schnellen HBM-Speichers. Hersteller investieren daher bevorzugt in diese lukrativen Produkte, während weniger Kapazitäten für gewöhnlichen DDR- und LPDDR-Speicher übrig bleiben.

Die Marktforscher von TrendForce erwarten, dass die Nachfrage auch 2027 stärker wächst als das Angebot. SK-Hynix-Chef Kwak Noh-Jung bezeichnete das kommende Jahr bereits als den voraussichtlich schwersten Abschnitt der Speicherknappheit.

Apple dürfte besser abgesichert sein

Großkunden wie Apple sichern sich Komponenten üblicherweise über langfristige Lieferverträge. Der Konzern dürfte daher besser dastehen als kleinere Hersteller, kann sich den steigenden Einkaufspreisen aber nicht vollständig entziehen.

Die Folgen sind im Mac-Angebot bereits sichtbar. Apple hatte zuletzt mehrere Konfigurationen von Mac mini und Mac Studio mit größerem Arbeitsspeicher aus dem Verkauf genommen. Über die eingeschränkte Verfügbarkeit und langen Lieferzeiten haben wir im Mai berichtet.

Parallel wurden zahlreiche Macs im Juni deutlich teurer. Ob Apple die Aufpreise für größere Speicherausstattungen erneut anhebt, ist nicht bekannt. Mit kurzfristig sinkenden Preisen ist angesichts der bereits vergebenen Kapazitäten jedoch kaum zu rechnen.

Mehr RAM wird beim Mac noch wichtiger

Für Mac-Käufer ist die Entwicklung besonders ärgerlich, weil der gemeinsame Arbeitsspeicher bei Apple-Prozessoren fest mit dem System verbunden ist und sich nachträglich nicht erweitern lässt. Wer lokale KI-Modelle, umfangreiche Medienprojekte oder viele Anwendungen gleichzeitig nutzen möchte, muss die benötigte Ausstattung bereits beim Kauf auswählen.

Der aktuelle Engpass könnte Apple zugleich dazu bewegen, Basismodelle länger mit knapp bemessenem Speicher anzubieten oder leistungsfähigere Konfigurationen stärker zu verteuern. Die KI-Branche sorgt damit ausgerechnet dafür, dass Rechner für lokale KI-Anwendungen teurer und schwerer verfügbar werden.