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Weniger Auswahl im Apple Store

RAM-Knappheit: Apple dünnt Mac-Konfigurationen weiter aus
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Erst kürzlich hatten wir berichtet, dass Apple die Grundkonfiguration des Mac mini gestrichen und damit den Einstiegspreis effektiv erhöht hat. Nun folgt die nächste Einschränkung: Im Apple Online Store sind derzeit weitere Optionen beim Mac mini und Mac Studio nicht mehr auswählbar.

Beim Mac mini mit M4 entfällt die bislang angebotene Variante mit 32 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher. Der kleinste Mac lässt sich damit aktuell nur noch mit 16 GB oder 24 GB RAM bestellen. Beim Mac mini mit M4 Pro ist ebenfalls früher Schluss: Statt bis zu 64 GB stehen derzeit nur noch maximal 48 GB zur Auswahl.
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Die Speicherknappheit erreicht nun auch Apple.

Mac Studio ebenfalls eingeschränkt

Auch der Mac Studio ist betroffen. Das Modell mit M3 Ultra wird im Apple Store aktuell nur noch mit 96 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher angeboten. Größere Ausbaustufen sind derzeit nicht auswählbar. Bereits in den vergangenen Wochen waren einzelne Konfigurationen des Mac mini und Mac Studio mit größerem RAM-Ausbau nur eingeschränkt oder gar nicht mehr verfügbar.

Die Entwicklung passt zu den zuletzt auffälligen Lieferzeiten. Für Mac Studio und Mac mini wurden teils Wartezeiten von mehreren Wochen bis Monaten angezeigt. Apple-Chef Tim Cook hatte im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen bereits eingeräumt, dass Mac mini und Mac Studio wohl noch für mehrere Monate schwerer zu bekommen sein könnten. Als Grund nannte er eine höhere Nachfrage als erwartet, unter anderem durch Nutzer, die KI- und Agenten-Software lokal auf dem Mac ausführen wollen.

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Hinzu kommt die angespannte Lage am Speichermarkt. Die starke Nachfrage nach Arbeitsspeicher für KI-Server treibt die Preise und verschärft die Verfügbarkeit. Apple scheint daher zumindest vorübergehend die Auswahl zu begrenzen und verfügbare Speicherchips auf weniger Konfigurationen zu verteilen.

Für Käufer bedeutet das vorerst: Lieber in den Apple Stores sowie bei verschiedenen Einzelhändlern direkt vor Ort nach verfügbaren Konfigurationen schauen. Dort könnte man noch fündig werden. Dennoch ist gerade beim Mac mini die Einschränkung ärgerlich, weil der kleine Desktop-Rechner zuletzt wegen Leistung, Effizienz und vergleichsweise niedrigem Einstiegspreis besonders attraktiv war.

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06. Mai 2026 um 17:06 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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