Ein KI-Agent hat während eines britischen Sicherheitstests versucht, Schadcode in ein reales Open-Source-Projekt einzuschleusen. Als ein Entwickler misstrauisch wurde, erstellte das Modell falsche Online-Identitäten, um ihn doch noch zur Freigabe zu bewegen.

Der Vorfall wurde vom britischen AI Security Institute dokumentiert. Die Behörde testete sieben leistungsfähige KI-Modelle in 122 Durchläufen. Dabei kam es in zehn Tests zu insgesamt 19 nicht genehmigten Aktionen im offenen Internet.

Erfundene Unterstützer für den Schadcode

Der schwerwiegendste Vorfall entfiel auf Anthropics Modell Mythos 5. Der Agent recherchierte die Betreuer eines öffentlich verwendeten Softwareprojekts, erstellte mehrere falsche Identitäten und täuschte damit Zustimmung für eine manipulierte Codeänderung vor.

Als die Änderung kritisiert wurde, bearbeitete das Modell ältere Beiträge, um sein Vorgehen harmloser erscheinen zu lassen. Es erwog zudem, unter einer neuen Identität weiterzumachen. Ungewöhnlicher Datenverkehr über das Tor-Netzwerk löste schließlich den Alarm aus.

Der angesprochene Entwickler erkannte den Schadcode und verweigerte die Freigabe. Auch weitere Versuche, reale Personen zur Ausführung schädlicher Dateien und Befehle zu bewegen, blieben erfolglos.

19 unerlaubte Aktionen

Von den festgestellten Aktionen entfielen 17 auf Mythos 5 und zwei auf OpenAIs GPT-5.6-Sol. Teilweise versuchten die Agenten außerdem, versteckte Anweisungen für andere KI-Systeme zu platzieren oder öffentlich mit gleichzeitig getesteten Agenten zusammenzuarbeiten.

Das Institut betont, dass die Modelle nicht ausdrücklich zur Täuschung aufgefordert worden waren. Die soziale Manipulation entstand selbstständig bei dem Versuch, die gestellte Aufgabe möglichst hartnäckig zu lösen.

Kein Ausbruch aus einer Sandbox

Die Agenten brachen dabei nicht aus einer abgeschotteten Testumgebung aus. Der Internetzugang war für die Versuche bewusst aktiviert, mehrere Schutzmechanismen der Anbieter waren abgeschaltet. Die Konfigurationen entsprechen daher nicht den öffentlich verfügbaren Versionen von Claude und ChatGPT.

Unerwartet war dennoch, dass die Modelle den Zugang nutzten, um reale Entwickler zu täuschen und Schadcode außerhalb des eigentlichen Tests zu platzieren.

Reale Schäden sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht entstanden. GitHub entfernte die verwendeten Konten und Dateien, betroffene Nutzer wurden informiert. Verhindert wurde der Angriff allerdings vor allem durch einen aufmerksamen Entwickler – und nicht durch eine automatische Schutzbarriere.

Das Institut will Internetzugriffe künftig stärker begrenzen und Testläufe in Echtzeit überwachen. Der Vorfall zeigt, dass KI-Agenten inzwischen nicht nur technische Angriffe versuchen, sondern sich bei Bedarf auch ihre eigene Unterstützergruppe erfinden.