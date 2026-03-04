ARD und ZDF ordnen Spartenkanäle neu: Drei Sender werden eingestellt

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bereiten eine umfassende Neuordnung ihrer gemeinsamen Programmangebote vor. Hintergrund ist der Reformstaatsvertrag der Bundesländer, der eine stärkere Bündelung der Angebote sowie eine Reduzierung linearer Fernsehsender vorsieht. Beide Häuser wollen ihr Portfolio künftig stärker auf digitale Nutzung und jüngere Zielgruppen ausrichten.

Werden abgeschaltet: ARD alpha, tagesschau24 und ONE.

Bereits im vergangenen Jahr war absehbar, dass der Reformstaatsvertrag deutliche Veränderungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auslösen wird. Damals wurde unter anderem bekannt, dass der Kinderkanal KiKA langfristig stärker ins Netz verlagert werden soll. Nun konkretisieren ARD und ZDF weitere Schritte ihrer Zusammenarbeit.

Gemeinsame Schwerpunktangebote geplant

Kern der neuen Struktur sind künftig drei gemeinsam betriebene Programmangebote. Diese konzentrieren sich auf Information, Dokumentationen und Inhalte für jüngere Erwachsene. Die Programme sollen unter einheitlichen Marken auftreten und von beiden Sendergruppen gemeinsam organisiert werden.

Ab 2026: ARD Sounds ersetzt die ARD Audiothek

Der Informationskanal phoenix bleibt bestehen und bündelt weiterhin aktuelle Berichterstattung, Parlamentsübertragungen und politische Gesprächssendungen. Ergänzt wird das Angebot durch einen Dokumentationskanal unter dem Namen info, der künftig Inhalte aus beiden Häusern zusammenführt.

Für jüngere Erwachsene ist ein gemeinsames Programm unter dem Namen neo vorgesehen. Dieses Angebot richtet sich an Zuschauer, die bisher häufig Inhalte über Streamingdienste oder soziale Plattformen konsumieren.

Bereits bestehende Kooperationen wie arte, 3sat, funk oder KiKA dienen dabei als Vorbild für die neue Struktur. Sie zeigen, wie gemeinsame Angebote unterschiedliche Zielgruppen erreichen können, während die redaktionellen Profile der beteiligten Sender erhalten bleiben.

Abschaltung mehrerer linearer Sender

Gleichzeitig wird die Zahl der linearen Kanäle reduziert. Drei bisherige Programme sollen zum 31. Dezember 2026 eingestellt werden. Betroffen sind: ARD alpha, tagesschau24 und ONE.

Die Maßnahme folgt direkt aus den Vorgaben des Reformstaatsvertrags. Dieser verpflichtet die Sender dazu, die Anzahl ihrer linearen Programme zu verringern und stärker gemeinsam zu betreiben.

Ab Januar 2027 besteht das gemeinsame Portfolio neben arte aus den Angeboten 3sat, KiKA, funk sowie den neuen Programmmarken info, neo und phoenix. In den kommenden Monaten sollen Arbeitsgruppen beider Sender die organisatorischen Details ausarbeiten. Dazu gehören Programmplanung, technische Abläufe und ein Probebetrieb vor dem geplanten Start der neuen Struktur.