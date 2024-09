QuickTune 7: Miniplayer für Apple Music mit neuen Funktionen

Der Musikplayer QuickTune 7 ist was für Mac-Besitzer, die schon ein Weilchen länger dabei sind. Das Design der App orientiert sich am klassischen QuickTime Player 7 und lässt somit Retro-Gefühle aufkommen.

Während man den QuickTime Player früher als wichtigste App für die Medienwiedergabe auf dem Mac ansehen konnte, spielt die Anwendung heute eine eher untergeordnete Rolle. Neben Videos und Audiodateien konnte QuickTime 7 sogar mit VR-Dateien umgehen, die hierfür allerdings speziell aufbereitet werden mussten.

QuickTune 7 will dem Original in diesen Bereichen keine Konkurrenz machen. Bei der App handelt es sich dagegen um einen Mini-Player für Apple Music, der Mac-Besitzern ein wenig Nostalgie übermitteln will.

Inzwischen ist QuickTune 7 in Version 7.2 erhältlich und seit seiner initialen Veröffentlichung ein paar nette Funktionsweitererungen spendiert bekommen. Allem voran steht hier die neue Design-Option „Mac OS X Leopard“. Wer sich an den Glastasten und der gebürstetem Metall nachempfundenen Oberfläche im Stil von Mac OS X Tiger sattgesehen hat, kann auf die „polierte“ Leopard-Variante wechseln.

Apple hat sich früher mehr Zeit gelassen

Zur zeitlichen Einordnung: Mac OS X Tiger war mit der Versionsnummer 10.4 vom April 2005 an im Einsatz. Unter dem Namen Leopard ist Mac OS X 10.5 dann im Oktober 2007 gefolgt. Damals unterlag Apple noch nicht dem Drang, pünktlich im Jahresrhythmus neue OS-Versionen ausgeben zu müssen.

Als weitere Neuerung ist QuickTune 7 jetzt in der Lage, bei der Wiedergabe von über Apple Music angebotenen Radiostationen wie Apple Music Hits sowohl den Stationsnamen als auch Informationen zum aktuellen Titel im „LCD-Laufband“ unter der Covergrafik anzuzeigen.

Weitere Miniplayer im Oldschool-Design

QuickTune 7 wird vom Entwickler Mario Guzman kostenlos angeboten. Guzman hat über diese App hinaus mit „Music Widget“, „Music Remote“ und „Music MiniPlayer“ noch verschiedene weitere an das Design alter Mac-Versionen angelehnte Musikplayer im Angebot.