Zwei neue Oclean-Zahnbürsten: Diesmal ohne App

Oclean hat seine Palette an elektrischen Zahnbürsten erweitert. Wir haben uns schon verschiedene Modelle mit App-Anbindung aus deren Programm angeschaut. Die beiden neuesten Oclean-Zahnbürsten verzichten auf diese Funktion. Wir haben sie aber dennoch ausprobiert, nicht nur, weil wir sie einfach so von Oclean geschickt bekommen haben, sondern auch, weil wir in der Vergangenheit bereits thematisiert haben, dass die App zum Zähneputzen zwar ein nettes Gadget sein kann, im Alltag dann aber auch schnell in Vergessenheit gerät.

Oclean Ease – Günstig aber auch einfach

Die fehlende Smartphone-Schnittstelle wirkt sich natürlich auch auf den Preis der Geräte aus. Die neue Oclean Ease spielt aber auch sonst im Niedrigpreissektor und ist bereits für 14,90 Euro zu haben.

Dem günstigen Preis entsprechend ist die Oclean Ease maximal einfach gehalten, der leichte Kunststoff wirkt auch recht billig. Die Reinigungsleistung der Bürste ist mit 66.000 Bewegungen pro Minute und der Möglichkeit, zwischen einem Standard- und einem sanften Modus zu wählen für diese Preisklasse sehr gut. Ein integrierter 2-Minuten-Timer erinnert alle 30 Sekunden daran, den Reinigungsbereich zu wechseln.

Oclean vermarktet die Ease als günstiges Einsteigermodell. Das geringe Gewicht und der staubgeschützte Deckel machen das Gerät aber auch zu einer sehr guten Zahnbürste für unterwegs. Der integrierte Akku hält bis zu 120 Tage durch und lässt sich über USB-C innerhalb von nur zwei Stunden wieder aufladen.

Oclean X Lite – Der Aufpreis lohnt sich

Die Oclean X Lite ist das neueste Mitglied der X-Serie von Oclean und ist standesgemäß mit einem integrierten Farbdisplay ausgestattet. Der Preis von 49,90 Euro ist nicht nur dem kleinen Bildschirm, sondern der allgemein höheren Verarbeitungsqualität geschuldet. Der hochwertige Kunststoff und das höhere Gewicht liegen beim Putzen um Klassen besser in der Hand, als bei dem günstigeren Modell der Fall.

Technisch kann die Schallzahnbürste mit einem Magnetantrieb aufwarten, der bis zu 72.000 Bewegungen pro Minute erzeugt. Per Tastendruck kann man zwischen fünf verschiedenen Arbeitsmodi wählen, dabei wird die Standardreinigung um Funktionen wie Zahnfleischmassage oder Zahnaufhellung ergänzt.

Ein integriertes 6-Achsen-Gyroskop überwacht die Reinigung der einzelnen Zahnbereiche und man bekommt direkt im Anschluss an das Zähneputzen ein Feedback auf dem Display angezeigt. Nicht vollständig gereinigte Zahnbereiche werden dabei rot dargestellt.

Der Akku der Oclean X Lite hält bis zu 40 Tage und kann ebenfalls über USB-C innerhalb von drei Stunden wieder komplett geladen werden.

Akkus werden über USB-C geladen

Beide Neuzugänge von Oclean sind im Betrieb angenehm leise und nach IPX 7 gegen Wasser geschützt und lassen sich somit auch unter der Dusche benutzen. Die USB-C-Ladeanschlüsse befinden sich jeweils im Fuß der Zahnbürste und sind durch Abdeckkappen geschützt.