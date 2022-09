QuickScan 6: Neue Scanner-App für iPad und iPhone

Der kostenfreie Download, der sich bei Gefallen mit einer Trinkgeldspende unterstützen lässt (und darauf auch hinweist, wenn dies noch nicht geschehen ist) kann neue Dokumente nahezu vollautomatisch erfassen, erkennt dabei die Ränder von Dokumenten, löst Fotos automatisch aus, benennt neue Dokumente anhand vorgegebener Muster und bietet den Schnellexport an einen zuvor konfigurierten „Lieblingsspeicherort“ an.

Die automatische Spracherkennung richtet sich an Anwender die häufiger mit Dokumenten in unterschiedlichen Quellsprachen zu tun haben. Diese müssen den Sprachwechsel nicht manuell in den Einstellungen der App vornehmen, sondern können sich auf die automatisch Auswahl der Zielsprache verlassen, was anschließend für eine treffsichere Arbeit der Texterkennung sorgt. Zudem versteht sich die OCR-Texterkennung auf sechs neue Sprachen – Japanisch und Ukrainisch sind etwa neu mit von der Partie.

