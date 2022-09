Apple Fitness+: Verzicht auf Apple-Watch-Zwang noch 2022

Im Yoga-Bereich führt mit Dice Iida-Klein ein neuer Trainer durch eure nächste Session. Und in der „Künstler:innen im Spotlight“-Serie sind jetzt auch Mary J. Blige und The Weeknd vertreten.

Gegen eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro beziehungsweise für 79,99 Euro pro Jahr bietet Apple Fitness+ den Zugriff auf Trainings sowie Meditationen für Anfänger und Fortgeschrittene in 4K UHD an und lässt sich über die Familienfreigabe mit bis zu fünf Familienmitgliedern teilen.

Die Lockerung der Zugangsbestimmungen gilt für alle 21 Länder, in denen Apple Fitness+ angeboten wird. Wer ein iPhone besitzt erhält mit der Lockerung den sofortigen Zugriff auf alle Trainingsinhalte. Apple Fitness+ ist fortan vollständig in die neue Fitness App integriert, die von iOS 16 standardmäßig vorinstalliert wird. Diese zeigt während den Trainings auch die Länge der Aktiviäts-Intervalle, Bewegungsringe und (geschätzte) verbrauchte Kalorien an. iOS 16 wird heute Abend erscheinen.

