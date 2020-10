Quartalszahlen Q4/2020: Apple meldet Rekordquartal

Apple hat am Donnerstagabend die Finanzergebnisse (PDF) für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020 bekannt gegeben , das am 26. September 2020 endete.

Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 64,7 Milliarden US-Dollar – dieser lag im vergleichbaren Vorjahresquartal noch bei glatten 64 Milliarden. Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug in diesem Quartal 59 Prozent. Ein Prozentpunkt weniger als im zurückliegenden Quartal.

Mit seinen Services, also Apple Music, dem kostenpflichtigen iCloud-Speicher, App Store-Umsätzen und dem Video-Streaming-Dienst Apple TV + konnte Cupertino im vierten Quartal 14,5 Milliarden umsetzen, satte 2 Milliarden mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal.

Statt dem obligatorischen Tim Cook-Statement wird die Quartalsmeldung diesmal lediglich von einem Kommentar des Apple-Finanzchefs Luca Maestri begleitet. Dieser unterstreicht, dass es trotz des volatilen Umfelds gelungen sei neue Rekorde in Bezug auf Umsatz, Ergebnis je Aktie und freien Cashflow aufzustellen. Mit „herausragende Leistung im Septemberquartal“ habe man ein ohnehin schon bemerkenswertes Geschäftsjahr abschließen können.

Services und Macs mit Allzeithoch

Die Verkaufsergebnisse und die „unübertroffene Loyalität“ der Kunden hätten die aktiv installierte Gerätebasis in allen wichtigen Produktkategorien auf ein neues Allzeithoch katapultiert.

Neben den Service-Angeboten hat auch Apples Mac-Sparte ein überraschendes Wachstum zu verzeichnen. Wohl auch von den neuen Tastaturen in den tragbaren Macs angetrieben, zog die Nachfrage nach neuen Apple-Rechnern wieder an. So stieg der Kategorie-Umsatz im vierten Quartal auf 9 Milliarden US-Dollar. Im vergleichbaren Vorjahresquartal konnte die Mac-Sparte nu 6,9 Milliarden generieren.