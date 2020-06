QNAP TS-230: Neues 2-Bay-NAS mit Plex-Unterstützung

QNAP bietet it dem TS-230 ein neues Einsteiger-NAS mit zwei Laufwerksschächten an. Bemerkenswert ist hier abseits der technischen Daten, dass der Hersteller das Gerät nicht klassisch in Weiß oder Schwarz anbietet, sondern das Gehäuse in freundliche Blautöne verpackt.

Die meisten Nutzer erwarten von technischen Geräten für den privaten und persönlichen Gebrauch pragmatische Funktionen und ästhetisches Design. Das elegante TS-230 passt perfekt in jedes Wohnzimmer und sorgt komplett für die Speicherung, Verwaltung und Sicherheit von Daten sowie Multimedia-Anwendungen

Die beiden Festplatteneinschübe lassen sich werkzeuglos mit 3,5“ oder 2,5“ großen SATA-Festplatten bzw. SSDs bestücken. Als Prozessor findet ein Realtek RTD1296 Quad-Core mit 1,4 GHz Verwendung. Ab Werk sind 2 GB DDR4-RAM verbaut. Anschlussseitig stehen ein Gigabit-Ethernet-Port sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse zur Verfügung. Für Kühlung sorgt ein laut Hersteller leiser integrierter Lüfter mit acht Zentimetern Durchmesser.

Das QNAP TS-230 läuft mit der aktuellen Betriebssystemversion QTS 4.4.2 und bietet neben Funktionen zur Speicherung, gemeinsamen Nutzung, Sicherung und Synchronisierung von Daten auch die Möglichkeit zur Verwendung als Heim-Medienhub. QNAP verweist hier explizit auch auf die Möglichkeit der Verwendung von Plex inklusive Echtzeit-Transcodierung bis zu 4K im Format H.264.

Das neue QNAP TS-230 ist mit einer Preisempfehlung von 196 Euro ab sofort im Handel erhältlich.