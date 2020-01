ProtonMail erweitert Angebot um verschlüsselten Kalender

ProtonMail gilt als ausgesprochen sicherer E-Mail-Dienst. Die Nachrichten werden bereits auf den Geräten der Nutzer verschlüsselt, dementsprechend hat der Anbieter selbst keinerlei Möglichkeit, auf die Inhalte der E-Mails zuzugreifen. Das E-Mail-Angebot von Proton wird nun durch einen sicheren Kalender ergänzt.

Der ProtonCalendar steht in einer Beta-Version zunächst nur Nutzern der kostenpflichtigen Angebote von ProtonMail zur Verfügung. Den Entwicklern zufolge handelt es sich dabei um die erste vollständig verschlüsselte Kalenderanwendung überhaupt. ProtonCalendar garantiert damit einen mit ProtonMail vergleichbaren Datenschutz, sämtliche Informationen eines Eintrags, also neben dem eigentlichen Termin auch Beschreibung, Ort und Teilnehmer, werden vor der Übertragung an die Proton-Server lokal verschlüsselt.

Ein Kalender ist mehr als nur ein Werkzeug. Er ist eine Aufzeichnung der Momente, die Ihr Leben ausmachen – Ihre großen Treffen, Ihre Zusammenkünfte mit Freunden und die Geburtstage Ihrer Kinder. Um diese Ereignisse einfach zu organisieren, mussten Sie lange Zeit große Unternehmen diese besonderen Momente überwachen lassen. Diese Firmen schnüffeln in Ihrem Kalender und nutzen diese Informationen für Werbezwecke.

ProtonCalendar steht bislang nur in der Web-Version von ProtonMail zur Verfügung. Im Laufe des Jahres soll der Kalender aber auch als App für iOS und Android erscheinen. ProtonMail gibt es bereits als iOS-App. Eine Anleitung für die Integration in Apple Mail auf dem Mac findet ihr hier.

Kostenlos lässt sich ProtonMail mit maximal 500 MB Speicherplatz und der Beschränkung auf 150 tägliche Nachrichten sowie drei Mail-Verzeichnisse nutzen. Das kostenpflichtige Angebot beginnt bei monatlichen Preisen von 5 Euro, weitere Infos findet ihr hier.