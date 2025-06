Microsoft-Studie: Alle zwei Minuten eine digitale Unterbrechung

Eine aktuelle Auswertung der Nutzungsdaten von Microsoft 365-Abonnenten zeigt, wie stark die tägliche Büroarbeit von ständigen Störungen geprägt ist. Im Durchschnitt erhalten Beschäftigte 117 E-Mails und rund 153 Teams-Nachrichten pro Tag. Hinzu kommen Ad-hoc-Besprechungen, App-Wechsel und spontane Aufgaben, die den Arbeitsfluss regelmäßig unterbrechen. Im Ergebnis vergehen oft nur zwei Minuten zwischen zwei digitalen Reizen.

270 digitale Unterbrechungen pro Tag

Der Arbeitstag beginnt für viele Nutzer bereits vor sechs Uhr morgens mit dem ersten Blick ins Postfach. Ab 8 Uhr überholt Microsoft Teams das E-Mail-Postfach als häufigster Kommunikationskanal. Zwischen 9 und 11 Uhr sowie 13 und 15 Uhr finden die meisten Meetings statt und liegen damit genau in den Zeiträumen, in denen viele Menschen ihr höchstes Konzentrationsniveau erreichen. Statt ungestört zu arbeiten, dominieren Terminabsprachen, Gruppenchats und Rückfragen.

Auch am Abend ist keine klare Trennlinie erkennbar. Meetings nach 20 Uhr haben um 16 Prozent zugenommen. Viele Beschäftigte steigen gegen 22 Uhr erneut in ihre E-Mails ein. Über 50 Nachrichten werden durchschnittlich außerhalb der offiziellen Arbeitszeit versendet oder empfangen. Am Wochenende sind fast 20 Prozent der Nutzer bereits am Vormittag aktiv, während rund 5 Prozent am Sonntagabend wieder in die neue Woche starten.

Microsoft wertet Telemetriedaten aus

Neben dem Volumen fällt auch die Struktur der Zusammenarbeit auf. 57 Prozent aller Meetings finden ohne vorherigen Kalendereintrag statt. Große Videokonferenzen mit mehr als 65 Teilnehmern werden häufiger, ebenso wie internationale Termine über mehrere Zeitzonen hinweg. In den letzten zehn Minuten vor einem Meeting steigen PowerPoint-Bearbeitungen um 122 Prozent.

Microsofts Daten zeigen ein recht klares Bild: Konzentrationsphasen sind selten, der Alltag ist fragmentiert, und Ruhezeiten verschwimmen.