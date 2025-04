Eine neue Einstellung in Apple Mail zerstört dein Leben – oder rettet es… wir sind uns nicht sicher!

Mit macOS Sequoia 15.4 haben nun auch Apple-Nutzer in Deutschland die Möglichkeit, die E-Mails in der Mail-App von Apple automatisch kategorisieren zu lassen. Eine der in diesem Zusammenhang wichtigsten Fragen wollen wir gleich zu Beginn beantworten: Man kann die Funktion deaktivieren. Ihr müsst dazu lediglich auf die drei Punkte rechts über der E-Mail-Liste klicken und das Häkchen bei „Mail-Kategorien anzeigen“ entfernen.

Insbesondere, wenn man viele E-Mails erhält, sorgt die automatische Kategorisierung erstmal nicht unbedingt dafür, dass man einfacher den Überblick behält. Die Kategorisierung wirkt teilweise etwas willkürlich und es ist zu empfehlen, zumindest ab und zu einen kontrollierenden Blick auf die Liste mit allen E-Mails zu werfen. Ihr könnt diese Ansicht auch bei aktiver Kategorisierung auswählen, indem ihr die entsprechende Taste rechts neben den einzelnen Kategorien anklickt.

Apples Mail-Anwendung sortiert die E-Mails im Posteingang nach der Installation von macOS 15.4 standardmäßig in vier Kategorien:

Wichtig: Hier stehen laut Apple automatisch alle persönlichen Nachrichten sowie zeitkritische Informationen zum Abruf bereit.

Hier stehen laut Apple automatisch alle persönlichen Nachrichten sowie zeitkritische Informationen zum Abruf bereit. Transaktionen: In dieser Kategorie werden Bestellbestätigungen, Rechnungen und Versandmitteilungen gesammelt.

In dieser Kategorie werden Bestellbestätigungen, Rechnungen und Versandmitteilungen gesammelt. Neuigkeiten: Aktuelle Mitteilungen, Nachrichten, Newsletter und Meldungen aus sozialen Netzwerken sollten sich in dieser Kategorie finden.

Aktuelle Mitteilungen, Nachrichten, Newsletter und Meldungen aus sozialen Netzwerken sollten sich in dieser Kategorie finden. Werbung: Unter dieser Überschrift werden auch E-Mails mit Gutscheinen und Rabattcodes einsortiert.

Einfluss auf Apples Mail-Kategorisierung nehmen

Ihr könnt zumindest in begrenztem Rahmen auf diese Sortierung Einfluss nehmen, indem ihr die Kategorie für einzelne Absender ändert. Hierzu klickt ihr mit der rechten Maustaste auf die falsch einsortierte E-Mail und wählt anschließend aus, in welcher Kategorie alle Zuschriften des ausgewählten Absenders in Zukunft landen sollen.

Falls ihr dies irgendwann rückgängig machen wollt, könnt ihr entweder wieder eine einzelne E-Mail des betreffenden Absenders wählenund die Kategorisierung auf „automatisch“ setzen, oder wieder über die drei Punkte oben rechts gehen und dort zunächst „Über Kategorien…“ und dann „Manuelle Kategorisierung zurücksetzen“ auswählen.