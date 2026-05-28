Prime Video: Das sind die Neuzugänge im Juni 2026

Amazon hat uns die Liste mit den Neuzugängen bei Prime Video im kommenden Monat zugeschickt. Insgesamt wird das Streaming-Angebot um mehr als 50 neue Serienstaffeln und Filme erweitert, darunter neue Produktionen ebenso wie altbekannte Klassiker.

Sportfans dürfen sich zudem auf Basketball- und Tennis-Übertragungen freuen. Die Spiele der NBA und WNBA werden hierzulande allerdings zu nachtschlafender Zeit gezeigt. Wimbledon 2026 läuft vom 29. Juni bis 12. Juli mit allen Spielen exklusiv bei Amazon Prime.

Every Year After

Zu den von Amazon ausgewählten Highlights gehört die neue Prime-Original-Serie „Every Year After“ mit Sadie Soverall und Matt Cornett. Die Romanvorlage stand 16 Wochen lang auf der Bestsellerliste der New York Times und hat sich bis heute über 1 Million Mal verkauft. Die Serie spielt in einer kleinen Seestadt und begleitet ein junges Liebespaar über mehrere Jahre hinweg. Dabei wird klar, wie prägend Beziehungen und Entscheidungen sein können.

Over Your Dead Body

„Over Your Dead Body“ mit Jason Segel und Samara Weaving ist die Geschichte um ein zerstrittenes Ehepaar, das sich in eine abgelegene Hütte zurückzieht und dort heimlich den Mord am jeweils anderen plant. Als dann unerwartete Gäste auftauchen, eskaliert die Situation und gerät völlig außer Kontrolle.

Your Fault London

„Your Fault London“ ist ein weiteres Prime Original. Die Neuauflage der Culpables-Reihe erzählt die Liebesgeschichte von Noah und Nick weiter, deren Beziehung durch neue Lebenswege und Konflikte belastet wird.

Driver’s Ed

Auch „Driver’s Ed“ wurde exklusiv für Prime Video produziert. Hier will ein Teenager seine Freundin zurückgewinnen und macht sich, nachdem diesen den Kontakt abgebrochen hat mit einem gestohlenen Fahrschulauto auf einen chaotischen Roadtrip auf.

Loredana & Karim

Mit „Loredana & Karim“ hat Prime Video im nächsten Monat zudem eine neue Dokuserie am Start, bei der die Beziehung zwischen einer erfolgreichen Musikerin und einem internationalen Fußballprofi im Mittelpunkt steht.

Prime Video: Neue Serien im Juni

Ab 1. Juni:

Ab 3. Juni:

Ab 4. Juni:

Loredana & Karim | Exclusive | Staffel 1

Ab 8. Juni:

Ab 10. Juni:

Ab 15. Juni:

Ab 22. Juni:

Ab 29. Juni:

Prime Video: Neue Filme im Juni

Ab 2. Juni:

Ab 3. Juni:

Ab 5. Juni:

Ab 7. Juni:

Ab 9. Juni:

Ab 10. Juni:

Ab 11. Juni:

Ab 12. Juni:

Ab 13. Juni:

Ab 14. Juni:

Ab 15. Juni:

Ab 16. Juni:

Ab 17. Juni:

Ab 18. Juni:

Ab 20. Juni:

Ab 21. Juni:

Ab 23. Juni:

Ab 24. Juni:

Ab 25. Juni:

Ab 26. Juni:

Ab 28. Juni:

Ab 30. Juni: