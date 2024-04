Proton erweitert sein Portfolio um sichere Notizen

Proton hat die Notiz-Anwendung Standard Notes übernommen. Der Neuzugang wird das bislang aus den Anwendungsbereichen E-Mail, Kalender, Passwortmanager und Dateispeicher bestehende Portfolio des Schweizer Software-Anbieters um eine Notiz-Anwendung bereichern.

Standard Notes passt mit seinem Konzept, eine sicherere und auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung basierende Notiz-Anwendung zu bieten, perfekt in das Angebot der Schweizer. Auch Proton betont stets, dass der Schutz der persönlichen Daten auf sein Software-Angebot bezogen stets an oberster Stelle steht. Die Open-Source-Anwendung Standard Notes hält sich mit diesem Konzept bereits seit rund sieben Jahren am Markt und ist neben Versionen für Mac, Windows und Linux auch für iOS und Android-Geräte sowie in Form einer Web-Anwendung erhältlich.

Für heutige Zeiten bemerkenswert ist die Tatsache, dass Standard Notes ohne das Zutun von Kapitalgebern aufgebaut wurde und von Beginn an auf eigenen Füßen gestanden ist. Die Anwendung lässt sich grundsätzlich kostenlos nutzen, für aktive Anwender stehen zudem zwei Abo-Varianten zur Verfügung. Das Modell „Productivity“ kostet 81 Dollar pro Jahr und für ein „Professional“-Abo bezahlt man jährlich 108 Dollar. Eine Gegenüberstellung der jeweils enthaltenen Leistungen haben die Standard-Notes-Macher hier bereitgestellt.

Für Nutzer von Standard Notes keine Änderungen

Die von beiden Unternehmen nach außen getragene Formulierung „Standard Notes and Proton are joining forces“ dürfte eine Umschreibung dafür sein, dass Standard Notes von Proton gekauft wurde. Einzelheiten hierzu behalten die beiden Anbieter jedoch für sich.

In jedem Fall soll sich an der bestehenden Preisstruktur von Standard Notes nichts ändern und auch laufenden Abonnements sollen unverändert weitergeführt werden können. Ergänzend wird die App in die verschiedenen Leistungspakete von Proton integriert. Wie das im Detail aussieht, sollen wir in Kürze erfahren.