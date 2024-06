Proton Drive bietet mehr Kontrolle beim Teilen von Dateien

Gestern haben wir mit HashCloud ein Online-Speicherangebot vorgestellt, das sich zumindest für die unkomplizierte Weitergabe von größeren Datenpaketen oder auch als temporärer Zwischenspeicher eignet. Wer gesteigerte Ansprüche an den Funktionsumfang einer solchen Lösung hat, ist sicher auch schon über Proton Drive gestolpert.

Das in der Schweiz lokalisierte Angebot wurde aktuell mit neuen Funktionen zum Teilen und Freigeben von Dateien ausgestattet. Die Betreiber legen dabei ein gesteigertes Augenmerk auf den Schutz der Nutzerdaten und werben damit, dass sie im Zusammenhang mit diesen Erweiterungen auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die fortschrittlichsten Verschlüsselungssystem setzen.

Nachdem es seither schon möglich war, auf Proton Drive gespeicherte Dateien mithilfe eines speziell für diesen Zweck erstellten Links zu teilen, ähnlich wie wir das auch von Angeboten wie Dropbox kennen, kann man die Freigaben bei Proton Drive nun auch gezielt an einzelne Empfänger adressieren.

Nur ansehen oder auch bearbeiten

Ein Rechtsklick auf die entsprechende Datei öffnet ein Menü, in dem sich ergänzend zu einem gewöhnlichen Teilen-Link nun auch direkt ein Empfänger festlegen lässt. Nach Eingabe der entsprechenden E-Mail-Adresse kann man dabei zudem festlegen, ob der Empfänger die Daten lediglich ansehen oder sich auch bearbeiten dürfen soll. Der entsprechende Link wird dann per E-Mail direkt an die betreffende Person geschickt.

Mit der neuen Teilen-Funktion geht auch eine Zugriffsverwaltung einher. Eine Listenansicht zeigt zu einer geteilten Datei alle vorhandenen Empfänger und ermöglicht es dem Eigentümer jederzeit, die Zugriffsrechte auf einzelne Nutzer bezogen zu verändern oder die gemeinsame Nutzung ebenfalls auf Nutzerbasis komplett zu stoppen.

Zum Start stehen die neuen Funktionen ausschließlich über die Web-Oberfläche von Proton Drive zur Verfügung. Die Proton-Apps für Mobilgeräte und Desktop-Computer sollen in Kürze entsprechend erweitert werden.

Proton Drive lässt sich mit einem Basisspeicher von 5 GB kostenlos nutzen. Mehr Speicherplatz ist in den kostenpflichtigen Paketen von Proton enthalten.