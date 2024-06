macOS Sequoia läuft auf fast allen Sonoma-Rechnern

Wenn im Herbst das Update auf macOS Sequoia erscheint, kann das neue Betriebssystem fast auf allen Macs installiert werden, die jetzt mit macOS Sonoma laufen. Einzig zwei ältere Modelle des MacBook Air aus den Jahren 2018 und 2019 werden künftig nicht mehr unterstützt. Hier hat macOS Sequoia höhere Ansprüche als sein Vorgänger und erwartet mindestens ein Modell aus dem Jahr 2020.

Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs wird es für Mac-Nutzer, die ihren Computer mit deutschen Spracheinstellungen verwenden, erstmal gar keine geben. Hier machen sich die Unterschiede zwischen Macs mit Apple-Prozessoren und älteren Modellen, die noch auf Intel-Chips setzen allerdings dann bemerkbar, wenn man die neuen KI-Funktionen verwenden will. Zunächst werden diese nur auf Englisch zur Verfügung stehen, im kommenden Jahr will Apple hier aber weitere Sprachen unterstützen – darunter auch Deutsch.

KI-Funktionen wollen Apple-Prozessoren

Die als „Apple Intelligence“ präsentierten Erweiterungen für Siri und diverse Anwendungen lassen sich ausschließlich auf Macs mit Apple-Prozessoren nutzen. Dasselbe gilt für die von Apple angekündigte Möglichkeit, mithilfe der Notizen-App Audiosessions aufzuzeichnen und diese in Echtzeit zu transkribieren, sodass sich der Text dann in der Notizen-App durchsuchen und bearbeiten lässt.

Die Systemvoraussetzungen zu den unterstützten Geräten finden sich auf der von Apple veröffentlichten Vorschauseite zu macOS Sequoia. In der Vergangenheit haben wir zwar hin und wieder schon erlebt, dass sich hier bis zur finalen Freigabe eines Betriebssystems noch kleinere Änderungen einfinden, im Großen und Ganzen darf man diese Informationen aber für bare Münze nehmen. Wer also noch mit einem älteren Mac-Modell unterwegs ist und künftig Apples KI-Umsetzung verwenden will, kann schon mal damit beginnen, für ein neueres Mac-Modell zu sparen.