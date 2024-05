WLAN-Standorte: So sichert Apple eure Location nicht

Apple und Google nutzen WLAN-basierte Positionierungssysteme, um die genaue Position von Geräten bestimmen zu lassen, ohne dass diese auf eine dauerhaft gute GPS-Abdeckung angewiesen sind.

WLAN-Standorte werden katalogisiert

Dafür erfassen die Konzerne bestimmte Parameter von WLAN-Basisstationen, die in Reichweite ihrer mobilen Geräte kommen. Notiert wird hier vor allem der Basic Service Set Identifier (BSSID), der zusammen mit den Standortdaten der Geräte aufgezeichnet und gesichert wird.

Im Fall von Apple übermittelt das iPhone in regelmäßigen Abständen seine Position nach Cupertino und meldet in diesem Zusammenhang dann auch die BSSIDs der umliegenden WLAN-Zugangspunkte an die Apple-Server.

Apple nutzt diese Informationen, um eine Datenbank mit geolokalisierten WLAN-Zugangspunkten aufzubauen. Etwa: An der Hauptstraße 3 in Güstrow funken die WLAN „Honigmaus“, „FRITZ!Box 7510“ und „HOTEL_Güstro_Gast“. Dank dieser Datenbank können die Mobilgeräte Apples zukünftig auch dann umgehend die eigene Position bestimmen, wenn kein GPS-Signal verfügbar ist, diese aber die drei WLANs erkennen und an Apple übertragen. „Ach, dann bist du wohl in Güstrow an der Hauptstraße“, heißt es von Apples Servern dann.

Dabei teilt Apple die Geo-Informationen nicht direkt mit den Geräten, sondern stellt diesen auf Nachfrage bis zu 400 BSSID-Standorte in der Umgebung des angefragten BSSID bereit, wodurch die Geräte die Standortbestimmung eigenständig durchführen können.

_nomap im Netzwerknamen

Möchte man den Standort der eigenen WLAN-Basisstation nicht in Apples Datenbank wissen, lässt sich das persönliche Netzwerk mit einem vergleichsweise einfachen Eingriff aus dieser ausschließen.

Anwender müssen ihren WLAN-Namen lediglich um den Zusatz „_nomap“ ergänzen, um nicht in Apples Datenbank zu laden. Aus „FRITZ!Box 7510“ wird also „FRITZ!Box 7510_nomap“. Dies hat der Konzern in einem kürzlich aktualisierten Hilfedokument bekanntgegeben und schreibt hier:

Der Eigentümer eines WLAN-Zugangspunkts kann die Ortungsdienste von Apple deaktivieren, sodass sein Standort nicht an Apple gesendet wird, um ihn in die Crowdsourcing-Standortdatenbank von Apple aufzunehmen. Hierzu muss der Eigentümer die SSID (also den Namen) des Zugangspunkts so ändern, dass er auf „_nomap“ endet. Aus „Zugangspunkt“ würde somit beispielsweise „Zugangspunkt_nomap“. Der Internetanbieter oder der Hersteller des WLAN-Zugangspunkts stellt möglicherweise weitere Informationen zum Ändern des Namens eines Zugangspunkts bereit.

Wissenschaftler der Universität von Maryland haben kürzlich Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Privatsphäre geäußert, die sich aus der Art und Weise ergeben, wie Apple und der satellitenbasierte Breitbanddienst Starlink ihre Dienste zur Geolokalisierung von Geräten betreiben.

Die Forscher nutzten öffentlich zugängliche Daten von Apple, um die Position von Milliarden von Geräten weltweit zu verfolgen.