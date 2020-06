Produktiv am Mac: Flow setzt auf das Pomodoro-Prinzip

Die Mac-App Flow will beim effektiven Arbeiten unterstützen. Die Entwickler orientieren sich dabei am Pomodoro-Konzept, bei dem konzentrierte Arbeitsphasen durch fest definierte Pausen unterbrochen werden.

Der Flow-Timer wird dezent als Countdown in der Menüleiste angezeigt und weist durch Mitteilung auf anstehende Arbeitsunterbrechungen hin. Sollte zusätzlicher Druck nötig sein, um euch zum Einhalten der Pausen zu zwingen, könnt ihr die App zu Pausenbeginn auch bildschirmfüllend anzeigen lassen.

Eine über die Einstellungen der App konfigurierbare Blockliste bietet die Möglichkeit, gezielt ausgewählte Apps für die Arbeitsphasen zu sperren. Dadurch vermeidet ihr unnötige Ablenkung durch Tätigkeiten wie Chatten, Surfen oder E-Mails-Lesen.

Die in Frankfurt ansäßigen Entwickler von Flow haben noch einiges vor. So sehen diverse Funktionserweiterungen auf dem Plan, beispielsweise die Integration einer Aufgabenverwaltung, erweiterte Statistiken oder auch die Synchronisierung über iCloud. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass eine iOS-Version der App kurz vor der Freigabe steht, interessierte Nutzer können sich bereits für einen Beta-Test bewerben.

Flow für Mac ist kostenlos im Mac App Store erhältlich. Wer sich an der App erfreut, kann die Entwickler durch Spenden unterstützen.

