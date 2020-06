iPadOS 13.5.5 könnte Helligkeitsregelung per Tastatur ermöglichen

Wer sein iPad als Ersatz für einen Computer verwenden will, wird auf kurz oder lang die Sonder- und Funktionstasten vermissen. Damit verbunden muss man teils wesentliche Einschränkungen mit Blick auf effektives Arbeiten und den Bedienkomfort hinnehmen. Apple versucht dies durch die Möglichkeit auszugleichen, seltener genutzte Tasten mit Funktionen wie beispielsweise Escape oder dem Globus zu belegen. Einem Bericht der US-Webseite 9to5Mac zufolge will der Hersteller in diesem Rahmen noch weitere Tastaturfunktionen bereitstellen.

In der zu Wochenbeginn veröffentlichten Beta-Version von iPadOS 13.5.5 finden sich demnach Hinweise darauf, dass Apple es Nutzern per Einstellung ermöglichen will, Tasten für die Regulierung von Bildschirm- oder Tastaturhelligkeit festzulegen. Ob die Neuerung tatsächlich schon mit dem nächsten Update für das iPad-Betriebssystem kommt, bleibt jedoch abzuwarten. Bislang wird die Funktion zwar angedeutet, lässt sich jedoch noch nicht testen.

Unbegrenzt sind die damit verbundenen Möglichkeiten ohnehin nicht. In den Einstellungen -> Allgemein -> Tastatur finden sich bei Anschluss einer externen Tastatur lediglich vier Tasten, die Apple für entbehrlich und somit anderweitig belegbar hält: Die Feststelltaste, CTRL, ALT und die Befehlstaste. Wer ernsthaft arbeitet, wird allerdings auch auf diese kaum verzichten wollen. Apple hätte zumindest beim Magic Keyboard für das iPad Pro wohl besser über eine zusätzliche Reihe mit Sonder- und Funktionstasten nachgedacht.