Produktfälschungen bei Amazon: Das Problem wird sichtbar kleiner

In diesem meldet Amazon unter anderem auch, dass täglich eine automatisierte Überprüfung von rund acht Millionen Produkt-Listings stattfinden würde und der Konzern so in der Lage sei 99 Prozent aller betrügerischen Angebote zu unterbinden oder zu entfernen.

Im vergangenen Jahr musste Amazon nur noch in 800.000 Fällen einschreiten und konnte hier die Erstellung neuer Verkaufskonten verhindern, ehe über diese auch nur eine einzige Transaktion vorgenommen wurde. Laut Amazon haben persönliche Kontaktaufnahmen per Videochat, der verstärkte Einsatz von KI-Algorithmen und das konsequente rechtliche Vorgehen gegen professionelle Betrüger für den sichtbaren Rückgang entsprechender Angebote gesorgt.

