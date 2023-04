Apples nächste Quartalszahlen kommen am 4. Mai

Als außergewöhnlich darf man in diesem Jahr zudem die Tatsache betrachten, dass Apple bereits im Januar drei neue Rechner auf den Markt geworfen hat. So wurden am 17. Januar Apples neueste Prozessoren vom Typ M2 Pro und M2 Max und damit verbunden auch neue Versionen des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße sowie ein neuer Mac mini vorgestellt. Nur einen Monat später hat Apple darüber hinaus dann noch eine neue Version des HomePod auf den Markt gebracht.

Die spannendste Frage mit Blick auf Apples Wirtschaftszahlen der vergangenen drei Monate dürfte sein, ob sich die Probleme mit den Lieferketten und Einschränkungen in den Produktionsbetrieben noch ins neue Kalenderjahr hinein ausgewirkt haben. Beides hatte Apple ja im Weihnachtsquartal ziemlich zu schaffen gemacht und es ist nicht auszuschließen, dass die damit verbundenen Engpässe Apples Absatz in den ersten Wochen dieses Jahres einen ungewohnten Schub verliehen haben, weil Kunden ihre Bestellungen notgedrungen nach hinten verschoben haben.

Apple wird in vier Wochen seinen nächsten Quartalsbericht veröffentlichen. Wie das Unternehmen mitteilt, findet die Bekanntgabe der Finanzzahlen für das zweite Quartal im Apple-Geschäftsjahr 2023 am (auf unserer Uhr) Abend des 4. Mai statt.

