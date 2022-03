Apple TV+: Neue Film-Trailer und Afterparty-Verlängerung

Zu guter Letzt hat Apple noch bekannt gegeben, dass die Comedy-Serie „ The Afterparty “ in eine zweite Staffel geht. Anlässlich des für morgen anstehenden Finales der ersten Staffel hat Apple die geplante Verlängerung – allerdings noch ohne konkrete Daten – bekanntgegeben.

Ebenfalls neu ist der offizielle Trailer für „ WeCrashed “ zu sehen. Bereits vom 18. März an wird hier die Geschichte des Unternehmens WeWork nacherzählt, das es in kürzester Zeit auf 47 Millionen Dollar Börsenwert gebracht hat, der dann innerhalb weniger Monate um nahezu 90 Prozent eingebrochen ist.

Am 1. April startet das Spionagedrama „ Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb “ auf Apple TV+. Der Film zeigt Gary Oldman in der Rolle des MI5-Agenten Jackson Lamb, der der Aufgabe, England vor finsteren Mächten zu beschützen, mitunter auch auf ukonventionelle Weise begegnet. In weiteren Hauptrollen sind neben Oldman die aus der Science-Fiction-Produktion „Darkest Hour“ bekannte Kristin Scott Thomas und Jonathan Pryce zu sehen.

