Googles „Privacy Sandbox“: Neue Trackingmaßnahmen in Chrome wollen überprüft werden

Chrome-Nutzer können die neuen Maßnahmen aber auch komplett ablehnen, in dem sie die dem zugrundeliegenden Einstellungen deaktivieren. Besucht hierzu den Bereich „Datenschutz und Sicherheit“ in den Chrome-Einstellungen und wählt dort die Option „Datenschutz bei Anzeigen“ aus. Hier lassen sich nun die folgenden drei Bereiche manuell konfigurieren:

Es ist in jedem Fall sinnvoll, damit verbunden einen Blick in die Einstellungen des Browsers zu werfen. Wurde Chrome schon mit aktivierter „Privacy Sandbox“ genutzt, dann kann man als Nutzer die daraus abgeleiteten Themen einsehen und beispielsweise auch nur einzelne davon blockieren. Chrome selbst löscht Verlaufs- und Themendaten automatisch nach vier Wochen.

Google hat mit dem Update für seinen Webbrowser Chrome in der vergangenen Woche auch die sogenannte „ Privacy Sandbox “ eingeführt. Was erstmal positiv und nach einer Maßnahme zum Schutz der Nutzer klingt, sollte man zumindest kurz überdacht haben. Unterm Strich muss hier jeder Nutzer für sich entscheiden, ob er Google erlaubt, seinen Surfverlauf zu protokollieren, um im optimalen Fall passende Werbung und Inhalte angezeigt zu bekommen.

