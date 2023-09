Pixelmator 3.4 Camelot bringt erweiterte PDF-Unterstützung

Besonderes Augenmerk haben die Pixelmator-Entwickler dabei auf die Unterstützung von mithilfe von Apple-Apps generierten PDFs gelegt. Neben Anwendungen wie Keynote, Pages oder Number wird hier allem voran auch Safari erwähnt. Mit dem Apple-Webbrowser als PDF gesicherte Webseiten können in Pixelmator Pro in Originaloptik geöffnet und ohne Einschränkungen editiert werden.

Insert

You are going to send email to