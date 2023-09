Letzter Tag: Drei Monate Audible für 6 Euro

Bereits im August hat der Hörbuch-Dienst Audible eine neue Sommer-Promo am Start gebracht. Das monatlich kündbare Hörbuch-Abo lässt sich hier drei Monate lang zum vergünstigten Monatspreis von 1,95 Euro testen, kann also ein ganzes Quartal hindurch für insgesamt 6 Euro in Anspruch genommen werden.

Die Sommeraktion mit dem Titel „3 Monate Audible für je nur 1,95 Euro“ richtet sich wie so oft an einen eingeschränkten Kundenkreis: Amazon spricht hier von zufällig ausgewählten Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Neukunden gelten prinzipiell auch Nutzer, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten. Heute ist der letzte Tag der Aktion. Ob ihr teilnahmeberechtigt seid, könnt ihr hier prüfen.

Prime-Abonnenten von Amazon haben alternativ dazu die dauerhaft bestehende Möglichkeit, Audible 60 Tage lang kostenlos zu testen.

Regulär bezahlt man für das monatlich kündbare Abo bei Audible 9,95 Euro und kann dafür jeweils ein Hörbuch pro Monat aus dem Angebot des Hörbuch-Anbieters auswählen. Auf die so „gekauften“ Hörbücher hat man über das persönliche Audible-Konto auch ohne aktives Abo Zugriff. Während eines laufenden Abonnements kann man darüber hinaus auch den Hörbuch-Pool „Enthalten im Abo“ und die Original-Podcasts von Audible ohne Einschränkung nutzen.