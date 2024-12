„Prince of Persia: The Lost Crown“ für den Mac verfügbar

Na das hat gedauert … Ursprünglich wurde „Prince of Persia: The Lost Crown“ bereits im Sommer 2023 angekündigt, zu Jahresbeginn ist das Adventure-Spiel dann zunächst für Windows und Konsolen erschienen. Im Mac App Store kann man den Titel bereits seit Juni „vorbestellen“ und jetzt lässt sich „Prince of Persia: The Lost Crown“ für Mac nun tatsächlich auch im Softwareshop von Apple laden.

Den Spieleentwicklern Ubisoft muss man allerdings zugutehalten, dass sie von Beginn an darauf hingewiesen haben, dass die Mac-Version des Spiels erst am heutigen Tag erscheint. Die frühe Ankündigung im Mac App Store dürfte auch im Sinne Apples gewesen sein. Seit dem Wechsel von Intel auf eigene Prozessoren ist Apple massiv daran interessiert, die damit verbundenen Leistungssteigerungen seiner Computer zu bewerben und die Plattform für Spieleentwickler und Gamer gleichermaßen interessanter zu machen.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ lässt sich zum Preis von 19,99 Euro im Mac App Store laden und auf allen Apple-Computern spielen, die mindestens mit einem M1-Prozessor ausgestattet sind. Die Größe des Spiels wird mit 23,5 GB angegeben. Wenn es auf eurer Festplatte eng wird, könnt ihr von der mit macOS 15.1 eingeführten Möglichkeit Gebrauch machen, große Apps und Spiele auf externe Speichermedien auszulagern.

35 Jahre nach der ersten Version

Bei „Prince of Persia: The Lost Crown“ handelt es sich um die neueste Fortsetzung der Computerspiel-Reihe. Den Anfang hat 1989 der zunächst nur für den Apple II veröffentlichte Klassiker „Prince of Persia“ gemacht, diese ursprüngliche Version wurde in der Folge auch auf MS-DOS und weitere Plattformen portiert.

35 Jahre später liegen hier selbstverständlich gänzlich andere grafische Standards zugrunde. Ubisoft beschreibt die neueste Folge der Spielereihe als ein episches Abenteuer, das den Spieler in eine fesselnde und originelle Geschichte einbindet und dazu auffordert, Rätsel zu lösen und versteckte Schätze zu finden.

Falls ihr ausreichend Zeit mitbringt, könnt ihr euch auch noch das satte vier Stunden lange Video unten ansehen. In der Dokumentation blickt der Entwickler Jordan Mechner auf die vor 35 Jahren begonnene Geschichte des Adventure-Klassikers zurück.