Amazon setzt sich gegen Bewertungs-Händler durch

Amazon liegt schon seit mehreren Jahren im Clinch mit den Anbietern gekaufter Produktbewertungen. In Deutschland hat der Konzern mit „Goldstar Marketing“ und dessen Gründer Norbert Weber auch einen der größten Anbieter in diesem Bereich auf dem Kieker. Infolge eines zugunsten von Amazon entschiedenen Rechtsstreits hat Weber nun offenbar sämtliche auf Amazon bezogene Aktivitäten endgültig eingestellt.

Auf der Webseite von „Goldstar Marketing“ wird nun auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dort keine „Amazon Bewertungen“ oder „Amazon Votes“ mehr erhältlich sind. Weiterhin wird dort jedoch ganz offen mit käuflich erhältlichen Google-Reviews oder Trustpilot beworben. Zudem bietet „Goldstar Marketing“ auch die Möglichkeit an, vorhandene Bewertungen zu löschen.

Screenshot der Goldstar Marketing Website (02.12.2024)

„Goldstar Marketing“ war bereits vor vier Jahren Thema einer Reportage des ZDF-Magazins Frontal 21 und wurde in der Folge auch wegen geschäftsmäßiger Täuschung der Öffentlichkeit gerügt. Der Goldstar-Gründer Gründer Norbert Weber hat derweil bei seinen Vorträgen den Eindruck erweckt, als sei das Geschäftsmodell nicht nur legal, sondern werde auch bewusst von Amazon toleriert.

Amazon hat eigenen Angaben zufolge bereits mehrere erfolgreiche Klagen gegen Weber und seine Unternehmen angestrengt und dabei etliche Gerichtsbeschlüsse erwirkt, die ihn zur Unterlassung sowie zur Offenlegung von Informationen über seine Bewertungspraktiken verpflichteten. Insgesamt investiere man erhebliche Ressourcen, um gefälschte Bewertungen bestmöglich zu verhindern. Die erste Klage wegen gefälschten Bewertungen wurde von Amazon in Deutschland 2018 eingereicht und man habe inzwischen missbräuchliche Aktivitäten von mehr als 40 Webseiten in Deutschland gestoppt.

Kundenrezensionen als wichtige Informationsquelle

Rezensionen sind für viele potenzielle Käufer ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung eines Produkts. Nicht umsonst setzt Amazon in letzter Zeit viel daran, den Umgang mit den vorhandenen Bewertungen weiter zu vereinfachen und zu optimieren. So stehen jetzt beispielsweise durch künstliche Intelligenz generierte Zusammenfassungen der Bewertungen sowie der KI-Informationsdienst Rufus in diesem Bereich neu zur Verfügung.