Prime Video: KI soll Synchronfassungen natürlicher wirken lassen

Amazon startet bei Prime Video ein neues KI-Experiment. Der Streamingdienst passt künftig die Mundbewegungen von Schauspielern nachträglich an eine übersetzte Synchronfassung an. Die sogenannte visuelle Synchronisation kombiniert künstliche Intelligenz mit klassischen VFX-Verfahren und soll dafür sorgen, dass Bild und gesprochener Dialog besser zusammenpassen.

Wichtig dabei: Die Stimmen werden bei der neuen Funktion nicht von einer KI erzeugt. Amazon verwendet weiterhin von menschlichen Synchronsprechern eingesprochene Tonspuren und verändert stattdessen das Videobild. Nach Angaben von Prime Video soll dadurch der bei Synchronfassungen häufig sichtbare Unterschied zwischen den Lippenbewegungen und den übersetzten Dialogen verschwinden.

Zum Start setzt Amazon die Technik bei der deutschen Eigenproduktion „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ein. Die englischen Synchronfassungen der ersten beiden Staffeln stehen weltweit bereits mit den angepassten Lippenbewegungen zur Verfügung. Wenn die dritte und zugleich letzte Staffel am 9. Dezember startet, soll auch diese die neue Technik nutzen.

„Maxton Hall“ macht den Anfang

Wie The Verge berichtet, will Amazon die Funktion künftig auf weitere Filme und Serien ausweiten. Konkrete Titel oder zusätzliche Sprachen nennt der Streaminganbieter bislang allerdings nicht.

Amazon betont, dass die Bearbeitung unter kreativer Kontrolle stattfindet und die künstlerische Gestaltung der Produktionen erhalten bleiben soll. Eingriffe dieser Art sind nicht völlig neu. Auch Meta und YouTube experimentieren mit KI-Systemen, die neben einer Übersetzung die sichtbaren Mundbewegungen an die jeweilige Sprache anpassen.

Amazon experimentiert schon länger mit KI

Prime Video setzt künstliche Intelligenz inzwischen an mehreren Stellen ein. Bereits im vergangenen Jahr startete Amazon einen Test mit KI-gestützten Synchronfassungen. Zunächst wurden zwölf ältere Filme und Serien auf Englisch und lateinamerikanischem Spanisch vertont, die zuvor überhaupt keine entsprechende Synchronfassung besaßen. Dabei arbeiten Lokalisierungsfachleute gemeinsam mit KI-Systemen. Amazon bezeichnet das Verfahren selbst als hybriden Ansatz.

Nicht alle KI-Experimente des Streamingdienstes verliefen bislang erfolgreich. Automatisch generierte Staffelzusammenfassungen musste Prime Video Ende vergangenen Jahres wieder entfernen, nachdem sich unter anderem bei „Fallout“ mehrere inhaltliche Fehler eingeschlichen hatten.

Bei der neuen Lippensynchronisation bleibt die eigentliche schauspielerische Leistung zumindest auf der Tonspur in menschlicher Hand. Die KI verändert stattdessen sichtbar das Ausgangsmaterial – und dürfte damit erneut Diskussionen darüber anstoßen, wie weit Streaminganbieter bei der nachträglichen Bearbeitung von Filmen und Serien gehen sollten.