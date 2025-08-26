Disney+ im September: „Only Murders…“ geht in Staffel 5

Hier sind die für den kommenden Monat von Disney+ angekündigten Neuzugänge. Der Videodienst präsentiert wie gewohnt einen Mix aus neuen Staffeln bereits laufender Serien und ein paar exklusiven Premieren.

Zu den von Disney+ genannten Highlights im September gehört zweifellos die vom 9. September an laufende fünfte Staffel der Krimikomödie „Only Murders in the Building“. Als der Portier Lester unter ungeklärten Umständen stirbt, zweifeln Charles, Oliver und Mabel an der Unfalltheorie. Sie beginnen eigene Nachforschungen und stoßen dabei auf ein Geflecht aus Macht und Verbrechen, das reiche Geschäftsleute, alte Mafia-Strukturen und die Bewohner des Arconia verbindet.

Für den 19. September hat Disney+ „Swiped“ angekündigt. Der Film erzählt die Geschichte von Whitney Wolfe (gespielt von Lily James), die nach dem College den Schritt in die männerdominierte Tech-Welt wagt und mit Bumble eine erfolgreiche Dating-App aufbaut. Inspiriert von realen Ereignissen zeigt die Produktion ihren Weg bis zur Selfmade-Milliardärin. Regie führte Rachel Lee Goldenberg, die auch am Drehbuch beteiligt war. Neben James wirken unter anderem Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer und Dan Stevens mit.

Ebenfalls exklusiv läuft vom 24. September an „Sneaker Wars: Adidas v Puma“. Die Dokuserie erzählt die Geschichte der Brüder Adi und Rudi Dassler, deren Zerwürfnis zur Gründung der beiden weltbekannten Sportmarken führte. Aus der familiären Fehde entwickelte sich ein globaler Wettstreit um Marktanteile und Einfluss, der die Sport- und Sneakerkultur nachhaltig geprägt hat.

In „Call My Agent Berlin“ steht die Schauspielagentur Stern nach dem Tod ihres Gründers Richard Stern vom 12. September an kurz vor dem Zusammenbruch. Das Team muss neue Talente gewinnen, Stars halten und Verträge sichern, um die Firma zu retten. Während Prominente im Rampenlicht stehen, führen die Agentinnen und Agenten hinter den Kulissen einen harten Kampf.

Disneys „Lilo & Stitch“ startet am 3. September und erzählt von einem hawaiianischen Mädchen, das in dem geflohenen Außerirdischen Stitch einen ungewöhnlichen Freund findet und mit ihm versucht, ihre Familie zusammenzuhalten.

Am 19. September läuft die erste Staffel von „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit“ an. In dieser vierteiligen Fortsetzung stellen sich Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo, Dev und weitere Figuren dem neuen Widersacher Solitus, der aus einer fremden Dimension befreit wurde. Auf ihrer Reise durch unbekannte Teile der Galaxis sind die Helden gezwungen, sogar mit alten Gegnern zusammenzuarbeiten, um die drohende Zerstörung abzuwenden.

1. September

Downton Abbey – Staffel 1-6 (Star)

– Staffel 1-6 (Star) Superstore – Staffel 1-6 (Star)

3. September

Bob’s Burgers – Staffel 15/Batch 2 (Star)

– Staffel 15/Batch 2 (Star) Death in Paradise – Staffel 14 (Star)

– Staffel 14 (Star) Lilo & Stitch – (Disney)

5. September

National Geographic „Fly – ein Leben für den Sprung“ (National Geographic)

9. September

Only Murders in the Building – Staffel 5 (Star)

10. September

National Geographics „Der unglaubliche Dr. Pol“ – Staffel 24 (National Geographic)

– Staffel 24 (National Geographic) Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1 (Disney)

12. September

Die Breslauer Morde – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Call My Agent Berlin – Staffel 1 (Star)

16. September

Futurama – Staffel 13 (Star)

17. September

Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)

– Staffel 1 (Batch 1) (Marvel) How to get away with Murder – Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16

– Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16 Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 2) (Disney)

19. September

Swiped (Star)

(Star) Delfine hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)

(National Geographic) LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Staffel 1 (Star Wars)

21. September

Lilith Fair: Building a Mystery (Star)

22. September

K11 – Die neuen Fälle – Staffel 3 & 4 (Star)

24. September

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (neue Episoden) (Disney)

– Staffel 1 (neue Episoden) (Disney) Sneaker Wars: Adidas v Puma (Star)

29. September

Death in Apartment 603: What happened to Ellen Greenberg – Staffel 1 (Star)

30. September