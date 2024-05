Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Juni 2024

Die Videoabteilung des Online-Händlers Amazon hat uns die Übersicht mit den bevorstehenden Neuerscheinungen des kommenden Monats zukommen lassen. Der Juni ist dabei der nunmehr fünfte Monat, in dem Prime-Mitglieder die nicht drei Euro extra zahlen, Werbeunterbrechungen beim Video-Streaming-Dienst des Online-Händlers in Kauf nehmen müssen. Ein Umstand, der inzwischen zu einer ersten Sammelklage geführt hat.

Start am 1. Juni: Star Kitchen mit Tim Raue

Maxton Hall als Serien-Highlight

Zum Aushalten der Reklameblöcke soll im Juni unter andere, die Tennis-Dokumentation „Federer: Zwölf Letzte Tage“ und dem thematisch passenden Film „Perfect Match“ über die fiktionalisierte Geschichte des Zusammenfindens der Tennis-Stars Steffi Graf und André Agassi, welche passend „The Championships, Wimbledon“ einleiten.

Das prestigeträchtige Tennisturnier wird ab dem 1. Juli live und exklusiv bei Prime Video übertragen werden. Außerdem erwartet Zuschauer im Juni der blutige, skurrille Kampf gegen korrupte Superhelden in „The Boys – Staffel 4“, ganz große Gefühle und intime Einblicke mit der Dokumentation „I am: Celine Dion“ und die Geschichte einer Jungfrau in Nöten, die sich selbst rettet mit „My Lady Jane“.

Neue Serien im Juni

Neue Filme im Juni