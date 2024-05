TS-216G für Privatanwender: QNAP stellt neues 2-Bay-NAS vor

QNAP oder Synology? Wenn es um Netzwerkspeicher für Privatanwender und kleine Unternehmen geht, dann fällt die Entscheidung meist zwischen den beiden Platzhirschen, die vor allem mit ihren umfangreichen Software-Lösungen um Kunden buhlen.

Meist sind eben nicht die technischen Spezifikationen der Leergehäuse mit den mal zwei, mal vier oder mal acht Festplatteneinschüben kaufentscheidend, sondern das NAS-Betriebssystem, das sich bei QNAP und Synology nur marginal voneinander unterscheidet und bei beiden Herstellern als zuverlässig und erwachsen gilt. Wir tendieren zwar eher zu Synology – hier sagen uns die Geräte-Designs und die begleitenden Mobil-Applikationen einfach ein wenig mehr zu – versuchen aber beide Anbieter im Blick zu behalten.

TS-216G für Privatanwender

QNAP hat mit dem NAS TS-216G heute ein neues 2-Bay-NAS vorgestellt, das sich vornehmlich an Privatanwender und Familien richtet, die eine kosteneffiziente Speicherlösung für Backups, die eigene Mediensammlung und das private Foto-Archiv benötigen.

Das TS-216G ist mit einem ARM-Prozessor ausgestattet, der eine Taktfrequenz von bis zu 2,0 Gigahertz erreicht, ab Werk mit 4 Gigabyte RAM ausgestattet ist und eine Neural Network Processing Unit (NPU) mitbringt.

Die integrierte NPU soll das NAS für KI-Anwendungen optimieren und etwa die Bilderkennung in der KI-basierten QuMagie Fotoverwaltung beschleunigen, was insbesondere bei großen Mengen an Fotos zum Tragen kommen soll. Gleichzeitig wird durch die NPU die CPU-Last reduziert, was im besten Fall zu einer höheren Rechenleistung und einem geringeren Stromverbrauch führt.

Mit QNAP-Betriebssystem QTS

Auf der TS-216G läuft das QNAP-Betriebssystem QTS, das ein integriertes App-Center mit zahlreichen Anwendungen bietet. Dazu gehören die File Station, für den Dateizugriff und die Verwaltung über den Webbrowser, sowie Hybrid Backup Sync, das NAS-Dateien in der Cloud oder auf einem anderen NAS sichern kann. Qsync ermöglicht die Synchronisation der NAS-Inhalte zwischen mehreren Benutzern und Geräten. Weitere Multimediafunktionen und mobile Apps wie QuMagie und Music Station erlauben den Benutzern, Fotos, Videos und Musikdateien auf dem NAS von jedem Ort und Gerät aus zu durchsuchen und zu verwalten.

Das TS-216G lässt sich ab sofort zum Preis von 291,55 Euro direkt über den QNAP-Store ordern.