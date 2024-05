Multimedia-Player QMPlay2 für Mac: Freeware spielt auch YouTube

Der Multimedia-Player QMPlay2 gewinnt keinen Schönheitspreis, bietet dafür aber eine breite Palette an Funktionen für die Wiedergabe von Audio- und Videodateien, wird als Open-Source-Projekt entwickelt und ist gänzlich kostenlos zu haben.

Die plattformübergreifende Anwendung unterstützt so gut wie alle Videoformate und ermöglicht zudem die Wiedergabe von Audio-CDs, Musikdateien und Chiptunes. Ein Highlight ist die Integration von YouTube. Kopierte Links lassen sich per Command+V direkt in der QMPlay2-Wiedergabeliste ablegen und direkt spielen.

Modulares Anwendungsfenster

QMPlay2 ermöglicht es den Nutzern dabei, die Qualität von Audio- und Videoinhalten auf YouTube anzupassen. Über das Einstellungsmenü neben der Suchleiste kann die Priorität der gewünschten Qualitätsstufen festgelegt werden. Sollte die bevorzugte Qualität nicht verfügbar sein, versucht die Software, die nächsthöhere verfügbare Qualität abzuspielen. Für die Wiedergabe von YouTube-Videos wird das externe Open-Source-Projekt “yt-dlp” benötigt, das QMPlay2 bei Bedarf automatisch herunterlädt.

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen bietet QMPlay2 eine Reihe versteckter Features. So kann beispielsweise die Audio-Balance durch Rechtsklick auf den Lautstärkeregler und Auswahl von “Splitte Kanäle” angepasst werden. Weitere Anpassungen wie der Betrieb im portablen Modus, das Deaktivieren automatischer Updates oder das Festlegen benutzerdefinierter User-Agents sind über die Einstellungen der App möglich.

Online-Radio-Verzeichnis inklusive

Mit der jetzt neu veröffentlichten Version 24.05.23 wurden zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen hinzugefügt. Hierzu zählen unter anderem die Möglichkeit, die Farben für das Erscheinungsbild individueller anzupassen und der neue “Negative”-Videofilter.

Zudem wurde die Stabilität der Deinterlacing-Filter verbessert. Ein weiterer praktischer Zusatz ist die Aufnahmefunktion für Livestreams und die Option, Dateien direkt von der Festplatte zu entfernen.

QMPlay2 will nicht mit Playern wie VLC, Optimus oder IINA konkurrieren, sondern diese um eine breite Auswahl an praktischen Werkzeugen ergänzen. Der Open-Source-Download integriert zahlreiche nützliche Tools wie Audiofilter, einen Online-Radio-Katalog, Equalizer, eine Playlist-Verwaltung und viele Einstellungsmöglichkeiten für Untertitel und andere Parameter.