Neue Insta360-Bundles: Wer nicht weiß will, spart bei Schwarz

Insta360 hat neue Arctic-White-Bundles der Ace Pro 2 vorgestellt. Die Action-Kamera selbst ist nicht komplett neu, bekommt aber ein helles Gewand und passendes Zubehör. Wer seine Kamera also nicht nur an Helm, Fahrrad oder Selfie-Stick, sondern auch farblich zur minimalistischen Schreibtischdeko abstimmen möchte, darf sich angesprochen fühlen.

Die neue Limited Edition kombiniert die bekannte Ace Pro 2 mit weißem Zubehör wie dem Xplorer Grip Pro, einem Flip-Screen-Sonnenschutz und je nach Set auch mit Pocket Printer oder Zusatzobjektiven. Die Kamera bleibt technisch bei dem, was Insta360 bereits im vergangenen Jahr vorgestellt hat: 8K-Video, 1/1,3-Zoll-Sensor, Leica-Optik, Dual-KI-Chip und ein nach oben klappbares Display.

Spannender als die neue Farbe sind allerdings heute die laufenden Prime-Day-Angebote. Wer nicht zwingend Arctic White braucht, sondern einfach eine gute Kamera für Urlaub, Rad, Garten, Hund oder Kinderchaos sucht, bekommt aktuell die normale Ace Pro 2 und die X5 günstiger – aber auch das normale Videography-Bundle.

Weiß ist nicht immer günstiger

Die Insta360 Ace Pro 2 im Standard-Bundle kostet derzeit 319 Euro statt 379 Euro. Sie ist die klassische Actioncam im GoPro-Format: robust, wasserdicht, mit starkem Weitwinkel, guter Stabilisierung und deutlich besserer Bedienung als viele Billigmodelle. Für Vlogs, Urlaubsclips, Fahrradfahrten oder Sport ist sie die naheliegendere Wahl, wenn ihr schon vor der Aufnahme wisst, wohin die Kamera zeigen soll.

Die Insta360 X5 spielt dagegen in einer anderen Liga. Sie nimmt 360-Grad-Videos in 8K auf und erlaubt es, den Bildausschnitt erst später in der App festzulegen. Das ist besonders praktisch, wenn man unterwegs nichts verpassen will. Kamera einschalten, alles aufnehmen, später entscheiden, ob daraus ein Hochkantclip, ein Querformat-Video oder der berühmte „War das eine Drohne?“-Blick vom unsichtbaren Selfie-Stick wird. Die X5 hatten wir zur Vorstellung bereits ausführlicher im Blick.

X5 oder Ace Pro 2?

Die Entscheidung ist damit recht einfach: Die Ace Pro 2 ist die bessere Actioncam für klassische Perspektiven, schnelle Clips und unkomplizierte Aufnahmen. Die X5 ist die spannendere Reisekamera, wenn ihr aus einer Aufnahme später mehrere Blickwinkel machen wollt. Gerade auf Ausflügen, beim Radfahren oder im Urlaub kann man noch schönere Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

Die Prime-Day-Preise gelten wie üblich nur zeitlich begrenzt und können sich schnell ändern. Wer heute noch zuschlägt, sollte vorher prüfen, ob Amazon weiterhin den Aktionspreis anzeigt.