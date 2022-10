Amazon FreeVee: Die werbefinanzierten Video-Neuheiten im November

Wir haben hier jetzt auch die Liste mit den November-Neuerscheinungen auf Amazon FreeVee für euch. Das werbefinanzierte Angebot wird wieder um eine stattliche Liste an neuen Serienstaffeln und Filmen erweitert, zudem wurden mit Judy Justice und Fair Trade neue FreeVee Originals angekündigt.

Judy Justice – Gerechtigkeit nach Juds Art

Judy Sheindlin ist Richterin am Manhattaner Familiengericht und bekannt für ihren scharfen Verstand, ihre Weisheit sowie ihre witzige, knallharte Ehrlichkeit, dank der sie seit über 25 Jahren die beliebteste Richterin in den USA ist. Sie richtet über echte Fälle und liefert das, was sie am besten kann: Gerechtigkeit.

Fair Trade

Water Wilson (Kevin Janssens) und Robin De Rover (Ella-June Henrard) bilden in dieser Krimiserie ein neues, bemerkenswertes Polizeiduo in Antwerpen. Beide haben ihre Karrieren bei der Polizei aus noblen Beweggründen begonnen. Doch nun bewegen sie sich außerhalb des Gesetzes und verdienen damit gutes Geld. Wilsos Laster, Frauen, Alkohol und Drogen, machen ihn unberechenbar und schließlich wird er vom Dienst suspendiert. Nun taucht er erst recht in die Unterwelt ab und halst sich mehr Ärger auf, als ihm lieb ist…